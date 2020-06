Patrick Boutin, L’âme à Deshusses

Déli­cieuses digres­sions intempestives

Patrick Bou­tin ici veut ren­ver­ser le jeu en deve­nant l’illustrateur des des­sins de Simon Deshusses.

Sans par­ta­ger l’admiration sans réserve que le poète lui porte, il est cer­tain que Deshusses a plus qu’un talent pour décli­ner le monde tel qu’il est — sur­tout dans sa misère et ses méfaits.

Ce qui n’enlève rien à son don et sur­tout à son iro­nie pour cro­quer divas et strip-teaseuses et autres sumos ou exhi­bi­tion­niste guère reluisants.

Boutin s’en amuse et ajoute sa propre cari­ca­ture aux cro­quis. C’est une sub­tile ana­lyse ico­nique.

Mais l’auteur ne s’arrête pas en si bon che­min. Chaque des­sin devient l’occasion de déli­cieuses digres­sions intempestives.

A une pas­sante (hors champ) que croise un clo­chard, Bou­tin ajoute “bras­sière ou soutien-gorge à bal­con­nets”. Certes, selon le poète, de tels des­sous chics auraient moins pour objec­tif d’affrioler le pauvre errant que de lui ser­vir de fronde.

Mais la triste réa­lité prend sou­dain un aire de fête.

Et tout est à l’avenant. Les sou­tifs ne sont qu’un exemple.

Chaque des­sin même lorsqu’il est dur et violent per­met au che­na­pan de bro­der ses épous­tou­flantes historiettes.

jean-paul gavard-perret

Patrick Bou­tin, L’âme à Deshusses, Edi­tions Gros textes, Font­fou­rane, 2020, 68p. — 10,00 €.