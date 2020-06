Une puis­sance de feu

Après leur pre­mier album épo­nyme, le groupe L.A. Witch (Sade San­chez au chant et gui­tare, Irita Pay à la basse et Ellie English à la bat­te­rie) est de retour avec un deuxième album Play With Fire.

Il est plein d’une éner­gie féroce culti­vée au fil des tour­nées, des ans et de la popu­la­rité qu’a acquies le trio en Californie.

Fortes de ce back­ground, les L.A. Witch ont com­posé cet album très vite et avec une volonté for­ce­née qui se res­sent au fil des plages. Plus que dans leur pre­mier album, celui-ci sort des sen­tiers bat­tus.

Le rock est là et bien là, par­fois à tra­vers un amour fou qu’inspirent les hors-la-loi du cinéma incarné autant par Mickey Rourke, Mar­lon Brando que Steve McQueen mais tout autant les Rol­ling Stones de la grande période.

Play With Fire sonne comme une tra­ver­sée du rock anglais et US avec des virées dans le blues et la coun­try, le psy­ché­dé­lisme et le punk sans oublier le rock new yor­kais.

Le tout repris loin des effets vin­tage en une puis­sance de feu.

écou­ter un extrait : “I wanna lose”

jean-paul gavard-perret

L.A. Witch, Play With Fire, Sui­cide Squeeze Records, 2020.