Michaële-Andréa Schatt, Shadow of Blue (exposition)

Mono­chrome crépusculaire

L’œuvre de M-A Schatt est habi­tée d’aspirations sen­suelles et spi­ri­tuelles. Chaque toile offre une jouis­sance men­tale et le ravis­se­ment sen­so­riel par le jeu des formes et des cou­leurs.

Dans cette nou­velle série, le bleu domine comme roi des cou­leurs. Il devient le fil conduc­teur entre les pein­tures, des­sins et céra­miques de la créatrice.

Ce n’est plus seule­ment celui du ciel, de la mer de l’infini pour trans­cen­der la vision. Le bleu essaime et s’agrège dans une cohé­rence nar­ra­tive qui fouille au mieux les recoins d’un uni­vers inconnu et le pres­sen­ti­ment d’une émo­tion à naître.

La créa­trice trouve une nou­velle route inau­gu­rale où l’imaginaire pré­lude à la quête d’un sens caché.

Chaque toile pos­sède une unité tou­jours dans la suite mais aussi à l’écart de celles qui l’ont pré­cé­dée dont les « jar­dins de tra­verse ». M-A Schatt y invente une sur­na­ture tout en res­tant une artiste trop modeste.

Une telle quête force à appro­fon­dir la rela­tion à la nature qui nous fonde et nous trans­mute et pro­voque une véri­table jubi­la­tion des sens là où la pein­ture est retournée.

Aux pay­sages d’après nature se super­posent leurs trans­po­si­tions vers un état des choses pos­sibles dans ce qui tient d’une sorte d’occultisme. Sur fond gris, le bleu résonne en mono­chrome cré­pus­cu­laire.

Il favo­rise l’émergence de ce qui s’invente au fil même de la créa­tion où se devinent par­fois et, pour la pre­mière fois, des pré­sences humains au corps para­doxa­le­ment “absent” à l’épreuve de l’espace et du temps.

jean-paul gavard-perret

Michaële-Andréa Schatt, Sha­dow of Blue, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, du 29 aout au 26 sep­tembre 2020.