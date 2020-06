La naissance des éditions Philéas (bande dessinée & romans graphiques)

La nais­sance de Philéas

C’est le jeudi 11 juin, lors d’une visio­con­fé­rence ani­mée par Emma­nuelle Klein, que Moïse Kis­sous, Pré­sident du groupe Stein­kis (Jungle) et Vincent Bar­bare, Pré­sident d’Edi8 (du groupe Edi­tis) ont annoncé la créa­tion de Philéas. Il s’agit d’une nou­velle société d’édition dédiée à la bande des­si­née et aux romans gra­phiques de genre tels que polar, thril­ler, enquêtes, fan­tas­tique, aven­ture his­to­rique, SF, etc.

Ils étaient accom­pa­gnés par Michel Bussi et Franck Thilliez.

Dans un pre­mier temps, Phi­léas pro­po­sera sur­tout des adap­ta­tions d’œuvres cultes, issues du cata­logue consé­quent des socié­tés du groupe Edi­tis, groupe qui réunit Robert Laf­font, Plon, Sona­tine, Pocket, Fleuve Noir, Presses de la Cité, Héloïse d’Ormesson, les Escales, XO, Jul­liard…

Très vite, Phi­léas pro­po­sera éga­le­ment des créa­tions ori­gi­nales, à com­men­cer par celles pro­po­sées par les auteurs du groupe Edi­tis.

Les deux pre­miers albums paraî­tront le 29 octobre 2020. Il s’agit de :

Gravé dans le sable de Michel Bussi scé­na­risé par Cédric Fer­nan­dez, des­si­née par Jérôme Derache

Le Syn­drome [E] de Franck Thil­liez adapté par Syl­vain Run­berg et Luc Brahy au dessin.

Le pro­gramme de 2021 s’annonce riche avec, entre autres :

L’Agence des invi­sibles à par­tir d’une créa­tion ori­gi­nale de Marc Lévy, scé­na­risé par Marc Lévy et Syl­vain Run­berg, mis en images par Espé

Les Déra­ci­nés de Cathe­rine Bar­don Par Cathe­rine Bar­don & Winoc

Auto­bio­gra­phie d’une cour­gette de Gilles Paris par Ingrid Chab­bert & Camille K

L’Île des oubliés de Vic­to­ria His­lop par Roger Sei­ter & Fred Ver­visch

Mys­tère rue des Saints-Pères de Claude Izner, par Jean-David Mor­van et Bruno Bazile.

Etc.

Sont déjà annon­cés, pour 2022, les titres suivants :

La Nuit des temps de René Bar­ja­vel par Chris­tian de Met­ter,

Seul le silence de R.J. Ellory par Fabrice Colin & Richard Gué­ri­neau,

Glacé de Ber­nard Minier par Phi­lippe Thi­rault & Mig…

Phi­léas est un nom dérivé du grec phi­léin, qui signi­fie “aimer”.

Philéas publiera moins de dix nou­veau­tés par an afin de bien accom­pa­gner chaque album, tout au long de l’année.

serge per­raud