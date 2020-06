Jean-Noël Schifano, Anna Amorosi

Les îles, les femmes et les plaisirs

Jean-Noël Schi­fano renoue d’une cer­taine manière avec l’excellence de ses Chro­niques napo­li­taines à tra­vers le por­trait d’une femme fondé sur des faits réels et his­to­riques des plus docu­men­tés. Depuis ces déjà anciennes his­toires napo­li­taines il y 0a près de 35 ans jusqu’à Sous le soleil de Naples (2004) et avec ce nou­vel ouvrage, l’auteur témoigne de sa pas­sion pour une ville - dont il est nommé “l’écrivain” - et l’Italie.

Il est d’ailleurs le seul Fran­çais citoyen d’honneur de cette cité.

Mais il existe ici un grand voyage plus étendu. L’auteur par­court l’Italie (et la Médi­ter­ra­née) à tra­vers Anna dont le nar­ra­teur est amou­reux.

Cette femme est avant tout libre. Elle tra­verse appa­rem­ment tous les pièges et les tumultes de sa vie et de l’époque.

A par­tir de Naples, se découvre le monde trans­la­pin entre 1960 et 1970. Nous y retrou­vons la « dolce vita » de la Rome d’Alberto Mora­via, les atten­tats san­glants des néo-fascistes, les manœuvres des pou­voirs occultes. Mais par le sta­tut même de l’héroïne, nous ne sommes jamais loin de L’Avventura d’Antonioni.

Anna Amo­rosi est l’épouse d’un riche comte, Roberto Cle­rici Venosa. Le couple est par beau­coup d’aspect aty­pique. Déclas­sée par rap­port à son mari, l’héroïne rayonne par son intel­li­gence et sa beauté sensuelle.

Schi­fano renoue avec les îles et les cités des femmes et des plai­sirs, “de la Pro­cida d’Elsa Morante à la Malte du Cara­vage”. Cette femme a bel et bien existé et fit scan­dale jusqu’à son assas­si­nat dont l’auteur ménage les clés.

Existe en elle ce que Monica Vitti incarna sur une île ita­lienne et sous le regard d’Antonioni. D’une cer­taine manière il donne — par pro­cu­ra­tion — à voir le monde par ses yeux.

jean-paul gavard-perret

Jean-Noël Schi­fano, Anna Amo­rosi, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2020, 128 p. — 12,50 €.