Thomas Azier, Love Disorderly

Le pou­voir de la musique pop

“Dans un sens, ces élé­ments du quo­ti­dien sont comme un col­lage : c’est assez bor­dé­lique et sans nar­ra­tion quel­conque. Pour ce disque, j’ai juste essayé de com­po­ser avec ces pen­sées, cen­sées ou non.” écrit le Néer­lan­dais.

D’où l’aspect décons­truit de Love Disor­derly et ce dès le titre d’introduction où la voix énig­ma­tique se déploie avec force ou rete­nue en se pous­sant par­fois jusqu’à ses limites.

A par­tir de là, tout semble ouvert, incer­tain S’égrainent des uni­vers à tra­vers par­fois des cordes qui essaiment dans les titres les plus mélo­dieux, par­fois les syn­thé­ti­seurs en des mor­ceaux plus expé­ri­men­taux.

L’ensemble reste mar­qué par une ambiance pesante entre basses lourdes et dis­tor­sion de la voix jusqu’à une reprise inopi­née et réus­sie du “Freed From Desire” de Gala déli­vré dans diverses hauteurs.

Tout est sou­vent sur­pre­nant car Tho­mas Azier sait détour­ner les attentes par un tra­vail qui ne se contente jamais d’un simple effet.

Enre­gis­tré à Amster­dam, l’album est piloté artis­ti­que­ment par de Thom Ellen Treasure.

Et dans ce qua­trième album et après 12 ans de pré­sence, Azier pro­pose son propre décryp­tage du monde actuel à tra­vers des “vignettes” plu­tôt sombres et plus courtes qu’à son habi­tude. Les basses puis­santes pulsent cette esthé­tique aussi docu­men­taires que poé­tique.

“Je suis convaincu que la musique pop a un grand pou­voir, et qu’elle peut contri­buer à par­ta­ger des obser­va­tions et des mes­sages” dit encore Azier et il le prouve.

La voix si recon­nais­sable, les syn­thé­ti­seurs créent une ambiance aussi intime qu’extime pour évo­quer le monde tel qu’il est.

Il devient — selon l’artiste — de plus en plus “sau­vage” là où tout reste musi­ca­le­ment fur­tif et fuyant.

jean-paul gavard-perret

Tho­mas Azier, Love Disor­derly, Hylas Records, 2020.