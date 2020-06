Dominique Preschez, Parlando

Clus­ters du vivant

Le livre de Pres­chez est brû­lant de vie (et d’actualité du moment) par effet de retour suite au plus grand des voyages : celui qui a porté son auteur — après un AVC et une “mort cli­nique” — sur des che­mins où la mémoire vive peu à peu reprend place dans la suite de son La trille du diable (Tin­bad, 2018).

Celui qui est poète, écri­vain mais aussi musi­cien livre ici en frag­ments ce qui remonte peu à peu mais aussi les choses vues qui, par­fois, se mélangent (très astu­cieu­se­ment) chez celui dont peut se résu­mer le livre par un de ses apho­rismes ” :“La vie par la vie, avec la vie, trans­met en la vie ta vie”.

Elle est plus forte que tout pour celui qui en a connu les bords et qui retrace ici en une “lettre volée” ce qu’il nomme “l’éphéméride de nos années per­dues”. Par­lando (comme l’indique le titre), elles revivent en divers dépla­ce­ments là où, sous le “je”, se mani­feste le “ça” freu­dien si bien qu’une nou­velle grille de lec­ture voit le jour dans les frac­tures du livre.

La pen­sée devient plus pro­fonde car, par le trans­fert de conscience que la mala­die a induit, des déblo­cages voient le jour. “Ce qui reste du sens” n’est pas un moindre rébus. Il “naît d’une foi inven­tée” qui est plus forte que les trans­cen­dances car se crée un désir par­ti­cu­lier par le rééva­lua­tion de ce qui est loin des emprises qui s’effacent en une telle “épreuve”.

Les seules qui demeurent sont celles de Brahms, Ravel, Bou­lez ou des “ardoises” de Daoul Ubac. Elles affleurent par­tout : au bar du coin comme devant le lac Léman.

Bien des clus­ters du vivant s’y retrouvent non confi­nés mais génèrent désor­mais ce qui avance au moment où le livre rap­pelle ce que nous venons à votre tour de tra­ver­ser collectivement.

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Pres­chez, Par­lando, Z4 Edi­tions, coll. La dia­go­nale de l’écrivain, 2020, 142 p. — 12,00 €.