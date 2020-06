Gilles Heuré, Album Kessel

Du roman inté­rieur qui habite chaque homme

Gilles Heuré est grand repor­ter mais avant tout un auteur trop méconnu. Son roman L’Homme de cinq heures (Viviane Hamy, 2009) est passé inaperçu. Il méri­tait bien plus. Auteur d’un livre majeur sur un autre méconnu (Gus­tave Hervé), il a aussi édité le volume Quarto des œuvres de Joseph Kes­sel (Gal­li­mard, 2010).

Au moment où “Jef” rentre dans La Pléiade, Heuré écrit “l’Album de la Pléiade” qui lui est consa­cré.

Deux hommes libres, fra­ter­nels et tour­men­tés s’y rejoignent. Kes­sel y revit à tra­vers le texte et un cor­pus d’images qui rendent toute la com­plexité d’un auteur qui atra­versé un siècle tourmenté.

Celui qui a “vécu ses enquêtes comme des romans et donné à ses repor­tages la vie qui anime la fic­tion” se retrouve dans ses com­bats et ses tra­ver­sées — de l’Irlande frac­tu­rée à l’Afghanistan en char­pie.

Der­rière ces “aven­tures”, Kes­sel a tou­jours su mon­trer, en huma­niste, le roman inté­rieur qui habite chaque homme.

L’auteur appa­raît dans ce superbe album par-delà sa légende en une sorte d’intimité par­fois mécon­nue.

Au delà des cli­chés — le Russe pleu­rant d’émotion aux chants tzi­ganes ou bri­sant son verre d’un coup de dents dans un caba­ret — les images “clas­siques” et sté­réo­ty­pées s’effacent au pro­fit d’une réa­lité faite de contrastes chez ce déses­péré habité de drames et de culpabilité.

Le géant phy­sique est revu et cor­rigé à tra­vers une ico­no­gra­phie remar­quable et un texte du même ordre. S’y découvre com­ment Kes­sel a su trans­cen­der ses cau­che­mars nour­ris (aussi) de ce qu’il a vu.

Face à une huma­nité tom­bée très bas, il a prouvé com­bien un nombre illi­mité d’ancêtres de diverses racines implique une pro­gres­sion en soi-même et pour le monde, loin des prin­cipes natu­rels de mélan­co­lie et d’abandon.

jean-paul gavard-perret

Gilles Heuré, Album Kes­sel, Biblio­thèque de la Pléiade, Gal­li­mard, Paris, 2020, 256 p.