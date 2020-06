Elena Chioccarelli, Vita (exposition)

Présence essen­tielle

Chaque oeuvre de cette expo­si­tion est une invi­ta­tion au voyage et à la médi­ta­tion en sou­ve­nir du périple d’une Ita­lienne en Ethio­pie en 1942.

S’inscrit une his­toire dans l’Histoire mais sur­tout et en tes­tant les limites de divers médiums (photo, pein­ture, des­sin) une sorte de résis­tance iden­ti­taire de deux culture en un seuil de déper­son­na­li­sa­tion et de la déréalisation.

Les “épi­sodes” tra­duisent un long che­mi­ne­ment de recou­vrance vers la vie. Les êtres ne sont par­fois que fan­tômes hors de toute tem­po­ra­lité mais les“gestes” de l’artiste sont là pour rete­nir la vie sous divers « états ».

Elena Chioc­ca­relli joue de l’ordre et du désordre. Elle crée des déploie­ments où l’espace semble sou­ve­rain indé­pen­dam­ment des “objets” qui s’y trouvent.

Ils s’effacent : ne res­tent que contours, volumes, formes à la tac­ti­lité feinte mais pré­gnante.

Ils ont comme fonc­tion de com­battre le vide sans pour autant que puissent se dis­tin­guer des objets mais juste quelques indices plus ou moins évi­dents d’une pré­sence essentielle.

jean-paul gavard-perret

Elena Chioc­ca­relli, Vita, La Menui­se­rie, Lutry (agglo­mé­ra­tion est de la ville de Lau­sanne), du 18 au 25 juin 2020.