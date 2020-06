Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes

Naples ville ouverte ?

Après le Cycle de la vie pro­di­gieuse, Elena Fer­rante offre un roman napo­li­tain où une ado­les­cente bour­geoise découvre les men­songes de sa famille. Cela pour­rait bien être le début d’une nou­velle saga…

Qui se pas­se­rait ensuite à Venise. Et ce même si l’auteure dis­crète affirme le contraire.

Le roman com­mence ainsi : “Deux ans avant qu’il ne quitte la mai­son mon père annonça que j’étais très laide” et dès lors débute une souf­france cachée.

L’héroïne n’a de cesse d’essayer de com­prendre un tel juge­ment puis une séparation.

A par­tir de petites phrases (les lire ne délivre pas tout) se pro­duisent des ren­ver­se­ments et des chutes. Contrai­re­ment à la lim­pi­dité sty­lis­tique et scé­na­ri­sée de la Vie pro­di­gieuse, tout devient ici plus rugueux, criard et gris.

La légè­reté dis­pa­raît même si l’on reste (pour le moment) à Naples et dans le même milieu que la sage précédente.

Elena Fer­rante ne cherche pas à séduire. Son roman se veut un rien désa­gréable par la noir­ceur de ses per­son­nages mais lumi­neux par leurs mises en scènes. Celle qui ne veut pas res­sem­bler à sa tante Vit­to­ria tente de se recons­truire trouve pour y par­ve­nir une façon repous­sante.

Et en ce sens le roman est très habile.

La ville de Naples y est telle quelle, entre beauté et lai­deur, vie et mort au sein de ses quar­tiers. La gamine y découvre la sen­sua­lité comme à la déses­pé­rance. Et ce roman sera sans doute un suc­cès.

Comme tou­jours chez Fer­rante, il y a là du souffle roma­nesque là où les pos­sibles sté­réo­types se rem­plissent de vinaigre.

Et au moment où le mot l’essentialisation” est la nou­velle tocade ou pana­cée à la mode, celle-là prend du plomb dans l’aile eu égard à la désin­vol­ture des adultes.

jean-paul gavard-perret

Elena Fer­rante, La vie men­son­gère des adultes, trad. par Elsa Damien, Gal­li­mard, Paris, 2020, 416 p..