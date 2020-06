Jean-Sébastien Bordas & Jean-Christophe Deveney, Les Naufragés de la Méduse

Une tra­gé­die et le chef-d’œuvre qu’elle a engendré

En novembre 1817, Théo­dore Géri­cault est ren­tré à Paris après un séjour d’études en Ita­lie. Il veut tra­vailler sur le nau­frage de la fré­gate La Méduse. Deux sur­vi­vants viennent de publier leur témoi­gnage. Il trouve, dans ce drame, tout ce qu’il cherche pour une œuvre immense, spec­ta­cu­laire, la vio­lence, la folie… l’espoir.

C’est le 13 juin 1816, à l’île d’Aix, que com­mence l’embarquement sur quatre navires pour rejoindre le Séné­gal afin d’y fon­der une colo­nie. La Méduse est une belle fré­gate sous le com­man­de­ment de Chau­ma­reys, un noble qui n’a plus navi­gué depuis des années. C’est à son bord, outre l’équipage, que prennent place le gou­ver­neur, des civils, un esca­dron de soldats.

À Paris, Théo­dore tra­vaille, col­lecte le maxi­mum d’informations sur cette affaire bien pas­sée sous silence dans la réins­tal­la­tion de la monar­chie bour­bo­nienne. Sa visite au minis­tère, pour consul­ter les minutes du pro­cès, alerte beau­coup de monde.

Après un départ chao­tique, le convoi a bien du mal à tenir les pré­vi­sions de navi­ga­tion, les vents ne sont pas favo­rables, un homme à la mer retarde le convoi. C’est pour gagner du temps que le com­man­dant Chau­ma­reys ne veut pas évi­ter une zone de hauts-fonds. Il n’a pas attendu les autres bateaux.

La Méduse s’échoue sur un banc de sable. Les sol­dats sont ter­ro­ri­sés. Pour les occu­per, le gou­ver­neur Schmaltz a l’idée de faire construire un radeau qui per­met­tra de mettre les réserves et allé­gera ainsi le navire. Mais ce n’est pas un radeau pour accueillir des hommes.

Théo­dore Géri­cault cherche à ren­con­trer les deux prin­ci­paux témoins, Alexandre Cor­réard, ingé­nieur géo­graphe et Henry Savi­gny, chi­rur­gien de bord. Il reçoit des menaces à peine voi­lées, des conseils pour aban­don­ner son projet.

Ainsi, en alter­nant les recherches du peintre et les dif­fé­rentes étapes, de l’embarquement jusqu’au sau­ve­tage des ultimes res­ca­pés du drame, les auteurs racontent cette affaire qui est deve­nue si célèbre.

Avec de très nom­breux détails, les scé­na­ristes n’occultent aucune des phases de la concep­tion du tableau et de la tra­gé­die sur le radeau.

Ils dépeignent l’atmosphère de cette époque, le retour de la monar­chie, les oppo­si­tions très fortes entre les Bona­par­tistes et les Roya­listes, les com­plots et les règle­ments de compte. Ainsi, Géri­cault reçoit une aide pré­cieuse de l’Amiral qui estime que cette affaire entache l’honneur de la marine fran­çaise et veut révé­ler la vérité. Il juge que Chau­ma­reys est un arri­viste de la pire espèce et que son pro­cès a été une paro­die.

Les auteurs décrivent aussi la vie fami­liale de Géri­cault, sa liai­son avec Alexan­drine, sa tante qui n’a que six ans de plus que lui, l’arrivée de l’enfant qui va détruire la vie de cette jeune femme.

Jean-Sébastien Bor­das assure des­sin et cou­leur. Il offre des planches denses, intenses, met­tant en images des scènes fortes, des com­bats, des affron­te­ments avec un art délec­table de la sug­ges­tion.

Pour le radeau, il s’inspire de la recons­ti­tu­tion gran­deur nature, à par­tir des plans d’un sur­vi­vant, qui est expo­sée dans une cour de la Cor­de­rie Royale à Rochefort.

Extrê­me­ment docu­men­tés, avec une magni­fique recons­ti­tu­tion des par­cours, les auteurs donnent un éclai­rage com­plet, sur ce drame qui a tra­versé l’Histoire, sur la créa­tion du tableau.

Ils racontent éga­le­ment le che­min de la toile depuis sa pré­sen­ta­tion au Salon de 1819 jusqu’à son arri­vée au Louvre, un par­cours plein de rebondissements.

