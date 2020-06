Coup de Soleil, Spécial Béatrice Bonhomme

Dire l’émerveillement du jour

Michel Dunand nous per­met de sor­tir du confi­ne­ment de manière solaire par ce bel hom­mage à la créa­trice pudique et pas­sion­née qu’est Béa­trice Bon­homme. Certes, le titre de la revue qu’elle créa et anime peut prê­ter à confu­sion.

Le “NU(e)” est celui qui plonge ses racines dans l’érotisme mais aussi dans l’enfance, la mer et l’Origine.

Pour le prou­ver et dans le cor­pus qui lui est consa­cré, Béa­trice Bon­homme publie un texte inédit “Nébu­leuse papier buvard” où “tout” est dit d’une quête qui oblige ” La tête ren­ver­sée vers le ciel / Attra­pant entre ses doigts l’étoile qui déjà file / Nous lais­sant voeu à peine for­mulé / A la bouche du monde”.

Le lyrisme prend une dimen­sion jamais débor­dante mais pour­tant cos­mique par l’attention au moindre qui fait la vie de tous les jours. Demeure comme dans son superbe livre Pas­sant de la lumière un espace d’où sont ban­nis les élé­ments géné­ra­le­ment moteurs de l’imaginaire.

Ceux qu’elle retient dans la faille d’un monde donnent consis­tance à ce dernier.

Au nom de l’amour qui char­pente l’existence, la poé­tesse sait dire l’émerveillement du jour (et des nuits) au-delà des bles­sures qu’elle cica­trise dans sa vie comme dans ses mots.

jean-paul gavard-perret

Revue Coup de Soleil, Spé­cial Béa­trice Bon­homme, n° 108/109, Annecy, Poé­sie, juin 2020.