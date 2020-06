Jean-Claude Belegou, La vie malgré tout

Photo­gra­phie–Para­diso

Avec La vie mal­gré tout, Jean-Claude Bélé­gou nous replonge dans son jar­din d’Eden. Il décon­fine l’art du por­trait en l’enfermant dans un tel lieu.

C’est une manière de soi­gner le mal par le mal à une époque où le por­trait est désor­mais capté par le monde poli­cier pour deve­nir le mou­chard idéal.

Preuve qu’une image peut nous valoir mille maux. Impos­sible de s’en tirer. Pour autant,

Bélé­gou dévie d’un tel schéma afin que, en pauvres pêcheurs, nous venions — à défaut de les cueillir — contem­pler les fruits verts où, non jadis mais naguère, il mon­tra celle qui fut l’amour et non seule­ment d’un été.

C’est un moyen de toi­ser les “lieux sous sur­veillance orga­ni­sée consé­quences iné­luc­tables des grandes concen­tra­tions urbaines, d’une mon­dia­li­sa­tion cupide”.

Dans ce vieux pres­by­tère devenu havre de paix, Belé­gou se fait liber­taire, hédo­niste, res­pec­tueux de ses modèles.

Leurs por­traits “résonnent” comme un havre de paix dégagé de la misère et de la détresse. C’est un peu de souffle, un peu d’eau fraîche.

Face aux mou­ve­ments ou au asphyxies du tra­çage, c’est enfin de la vie à l’envers mais ” la vie envers et contre tout, fra­gile, humaine trop humaine, sen­sible, faite de chair et de sang, d’émotion, de dons et de refus, d’élans et de désirs, de soif de liberté et de mouvement.”

Que deman­der d’autre ? Et si le pho­to­graphe com­prend com­bien, dans monde tel qu’il est, “La nuit sera sans fin” il en retarde l’arrivée.

Pho­to­gra­phie–Para­diso en quelque sorte.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Bele­gou, La vie mal­gré tout, expo­si­tion sur le site de l’artiste.