Paul Kooiker, Eggs and Rarities

Les jeux de bas­cule de Paul Kooiker

Paul Koooi­ker, né en 1964 à Rot­ter­dam, vit et tra­vaille à Amster­dam. Il cultive une théâ­tra­lité pho­to­gra­phique très par­ti­cu­lière. Il pos­sède le sens à la fois de l’espace, du corps fémi­nin et de l’étrangeté du monde.

Le créa­teur uti­lise ses modèles comme des actrices sou­mises à des situa­tions sou­vent incon­grues au sein d’une pic­tu­ra­lité qui se se rat­tache à toute une tra­di­tion fla­mande clas­sique mais aussi post­mo­derne (Teun Hocks, Inez van Lam­sweerde par exemple) de même qu’un humour qui se mêle au rêve.

L’artiste donne avec ce livre une “ency­clo­pé­die de la vie” en 164 images. Pay­sages, nus, natures mortes (bien vivantes) sont là par­fois dans un rap­pel iro­nique des images cli­chés de bro­chures tou­ris­tiques, reli­gieuses ou poli­tique. D’où cette tra­ver­sée iro­nique du monde.

L”impeccabilité et la sim­pli­cité des prises répondent à la com­plexité du réel, de l’existence et de la vie tout en ouvrant une réflexion sur le médium photographique.

Le corps est par­fois courbé en des posi­tions incon­for­tables. Il se fait chair pour un “déjeu­ner sur elle”.

Bacon n’est pas loin mais les contor­sions invitent à s’interroger sur la valeur du réel comme sur la ques­tion de savoir où com­mence et ou s’arrête la nudité.

Le noir et blanc (par­fois aussi la cou­leur) et les poses sont contre­ba­lan­cés par la dis­sy­mé­trie qui affecte le regard et efface le sérieux mais de manière froide — ce qui rend l’humour encore plus sin­gu­lier.

La pho­to­gra­phie ne triche pas en mon­trant le réel comme il est : elle le désaxe au moment où l’image, par­fois et en dépit de son contenu, n’est pas d’essence métaphysique

Le regard iro­nique demeure tou­jours pré­sent. Le rendu très lisse laisse pla­ner sur les fron­tières du réel une sorte de purge.

Il s’agit tou­jours d’envisager par où et com­ment appro­cher la réalité.

Les cadrages en plans géné­raux ou plus res­ser­rés créent des situa­tions où les per­son­nages, objets ou pay­sages semblent per­dus. Mais ils ne sont pas les seuls.

Le spec­ta­teur est entraîné dans un monde qui, en dépit de ses indices réels, semble échapper.

La chi­mère rôde. Néan­moins, le doute est tou­jours per­mis.

Manière de perdre le nord tout en s’y diri­geant via ce pas­sage abso­lu­ment néces­saire en Hollande.

jean-paul gavard-perret

Paul Kooi­ker, Eggs and Rari­ties, Dash­wood Books and FOMU Edi­tions, 2018, 172 p, — 42,00 €.