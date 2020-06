Gérard Assouline, Let me dream (court-métrage)

Mise en abyme de l’identité

Gérard Assou­line a créé son film à par­tir d’un qua­train de Pes­soa : “La lumière, comme la vie, peut être déli­cate, / fra­gile, unique, éphé­mère, légère. / Mais d’une insou­te­nable légè­reté… / Laissez-moi rêver la réa­lité, une autre réa­lité.“

Si bien que ce court métrage (10mn44) devient un poème optique com­posé d’images fixes com­bi­nées avec une com­po­si­tion d’Arvo Pärt : Für Alina.

Dans ce film, la femme (une autre Alina en quelque sorte) jaillit pro­gres­si­ve­ment de son rêve noc­turne, s’échappe de la nuit et non seule­ment en tant que songe.

Même si la fic­tion nimbe l’ensemble d’une clarté trouble de ce qui tient d’un éveil.

De telles images sont non des points d’arrivée mais des points de départ vers des des­ti­na­tions incon­nues et que l’héroïne, dans son errance, ne connaît pas encore.

Sub­sistent des restes de la nuit là où celle qui s’y croyait englou­tie devient plus “civile”.

Le tout dans une mise en forme du temps et une mise en abyme d’une iden­tité.

L’héroïne est là afin que nous res­sen­tions — par la façon dont Assou­line la montre — notre propre manque fon­da­teur, constructif.

Dans le blanc et noir les images sont à la fois figu­ra­tives et presque abs­traites. Sin­gu­lières et fami­lières, moins pesantes qu’ailées elles déplacent leurs propres lignes dans une éco­no­mie du réel et du rêve.

Il y a l’existence. Celle de l’amour ou de ses ratés.

jean-paul gavard-perret

Gérard Assou­line, Let me dream, 2020.