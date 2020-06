Sebastien Tellier, Domesticated

Ego-(bad)trip

Le confi­ne­ment est le pré­texte pour cer­tains artistes (du moins ceux qui ne souffrent pas dans la misère) à culti­ver leur ego-trip et offrir des pro­duc­tions musi­cales (mais pas que). Il n’est pas jusqu’au Rol­ling Stones d’y avoir habi­le­ment sacri­fié en anti­ci­pant d’un an la sor­tie du titre “Ghost Town” de leur pro­chain album. Bien leur en a pris. Ils reviennent pour les 80 ans de Char­lie Watts au som­met de l’actualité.

Sébas­tien Tel­lier que cer­tains prennent pour un dandy — même s’il y a sans doute là confu­sion sur le terme — y va de son album confit ou décon­fit. “Toutes les jour­nées se res­sem­blaient les unes les autres, je ne pou­vais pas voir mes proches et mes potes, alors je res­sas­sais sans cesse” écrit l’artiste et cela se sent. A-t-il trop pensé ou pas assez à son album ?

Mais l’ensemble que beau­coup montent déjà aux nues ( on pense à l’émission “Quo­ti­dien” par exemple) laisse sur notre faim et c’est peu dire.

Rien de vrai­ment sen­sible et ori­gi­nal dans un tel opus. Et si en 2003 “La Ritour­nelle” était devenu un tube, il ne reste pas grand chose de pro­bant dans le ciel mi-bleu, mi-gris de ses nou­velles ritour­nelles qui se veulent sou­vent lan­ci­nantes.

Mais il est vrai que l’auteur com­po­si­teur s’affiche far­ceur et joue de divers gran­di­lo­quence dans la nos­tal­gie, l’ennui ou par­fois une cer­taine euphorie.

Sous cou­vert de célé­brer sa nou­velle vie, à la mai­son, entre tâches domes­tiques et en fei­gnant de déchi­rer des cli­chés rock star mégalo avec les­quels il joue — ou pas -, l’artiste pro­pose cet album dont le titre a été trouvé par son amie Sofia Cop­pola. Il se veut à double entente ou entrée.

Mais entre vie domes­tique ou domes­ti­ca­tion, rien de changé pour autant.

L’électro reste main-street et les his­toires nar­cis­siques sans grand intérêt.

Les “trucs” et effets sonores sont mul­tiples et celui qui est censé pos­sé­der une “patte sen­suelle” pro­pose ici une bande-son des plus pré­ten­tieuses et anecdotiques.

jean-paul gavard-perret

Sebas­tien Tel­lier, Domes­ti­ca­ted, Record Makers, 2020.