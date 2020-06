Véronique Blanchard, Vagabondes, voleuses, vicieuses (adolescentes sous contrôle, de la Libération à la libération sexuelle)

Des blou­sons noirs en jupon

Véro­nique Blan­chard, donne voix aux “mau­vaises filles et mau­vaises graines” (titre d’un autre de ses livres) des années 50. Une loi de 1945 lais­sait espé­rer pour elles un trai­te­ment plus bien­veillant. Mais il y a loin de la loi théo­rique à son appli­ca­tion.

“Vaga­bondes, voleuses, vicieuses” vont res­ter — au-delà même de leurs “folle” (sou­vent bien peu néan­moins) ado­les­cence — sous strict contrôle.

L’his­to­rienne — res­pon­sable du Centre « Enfant en jus­tice » de l’école natio­nale de Pro­tec­tion Judi­ciaire de la Jeu­nesse - livre des témoi­gnages pas­sés sous silence. Pour un même méfait, une fille était condam­nées à cinq ans de réten­tion au moment où les gar­çons s’en tiraient avec moins de 2 ans.

Preuve que la loi était celle du genre.

La notion de déviance joue impli­ci­te­ment comme arme de contrôle social sur la femme. Pour autant, en dépit de ses témoi­gnages des années 50, ce livre n’a rien de vin­tage.

Et les mots des « mau­vaises filles » per­mettent de com­prendre com­ment les juges pris dans leurs normes reste le bras rigide d’une société patriar­cale qui refuse de com­prendre qu’elle est en par­tie cou­pable de cette délin­quance juvé­nile de milieux sou­vent défavorisés.

Les dos­siers que l’auteure sort sont « satu­rés de sexes » et c’est bien ce qui semble faire pro­blème à une époque où le “deuxième sexe” reste réso­lu­ment second. Mais ces filles des années 50 ne sont-elles pas des pré­fi­gu­ra­tion des voix des fémi­nistes des années 60–70 ?

Grâce à leur pous­sée “under­ground” va se défaire la construc­tion des normes que la jus­tice et les assis­tantes sociales firent per­du­rer dans ces années de plomb.

Preuve que ces blou­sons noirs en jupon étaient des “enra­gées” avant la lettre.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Blan­chard, Vaga­bondes, voleuses, vicieuses (ado­les­centes sous contrôle, de la Libé­ra­tion à la libé­ra­tion sexuelle), édi­tions Fran­çois Bou­rin, coll “Genre”, 2020.