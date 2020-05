Esther Tellermann, Un versant l’autre

Poème envol, envol du poème

La réa­lité est autre chose que la poé­sie. Entre les deux, la rela­tion reste étrange et grande la dif­fé­rence. La réel demeure sur quoi on s’écrase, la poé­sie est l’inverse.

Dès lors, Esther Tel­ler­mann brouille les pistes énon­cia­tives de celle et celui que ses textes incarnent pour dire ce que la poé­sie retrace du réel.

Elle ne triche jamais dans sa façon d’écrire afin d’atteindre l’obscurité du cru­cial, sa pure pré­sence dans l’être comme dans le monde mais hors psy­cho­lo­gie basique.

Au milieu des pay­sages qui paraissent par­fois mer­veilleux et presque roman­tiques sur­git la pré­sence mas­cu­line de l’aimé à qui l’auteure s’adresse en des modu­la­tions entre diverses per­sonnes grammaticales.

Existent une alliance, un espé­rance là où pour­tant les vers sont rom­pus dans un mini­ma­lisme de voca­bu­laire du plus juste effet et une ryth­mique qui joue des contrastes et des répé­ti­tions. Un ver­sant l’autre devient — certes dans la conti­nuité de l’oeuvre — une approche “régres­sive” - mais dans le sens d’une conci­sion de plus en plus pré­gnante.

Néan­moins, toute la culture humaine depuis ses ori­gines se retrouve impli­quée en un tel chemin.

La mon­tagne devient annon­cia­trice de tout ce qui se passe en une vie habi­tée. Elle s’offre ici en deux ver­sants, entre ombre et lumière Le tout dans un ren­ver­se­ment et une forme de miroir inversé.

Autant dans le jeu éro­tique (mais pas seule­ment) du couple qu’à tra­vers tout ce qui l’entoure dans la conscience de l’auteure.

Celle-ci remet en exergue la ques­tion de l’être, celle du mâle et sa conta­mi­na­tion dans le cer­clage de l’amour dont Esther Tel­ler­mann est la consen­tante victime.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Esther Tel­ler­mann, Un ver­sant l’autre, Flam­ma­rion, 2020, 154 p. — 18,00 €.