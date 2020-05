Michaela Lahat, The Act of Perpetuation (exposition)

Michaela Lahat et la Toscane

La pho­to­graphe ita­lienne Michaela Lahat — en ses visions intimes d’une réunion de famille dans les mon­tagnes de la Tos­cane — explore com­ment l’art per­met de créer un récit en paral­lèle à ce qu’il tra­duit de l’existence.

Il la met en ten­sion et teste le réel en un moment de vacances lorsque la famille s’éloigne du fil du temps “nor­mal” du quo­ti­dien.

L’expérimentation pho­to­gra­phique devient une étude d’une période de latence et d’intermittence.

L’image observe ce qui se passe lorsque chaque membre de la famille s’offre un cer­tain laisser-aller et laisser-faire. Les “sujets” s’abandonnent à la prise.

Le titre de la série «The Act of Per­pe­tua­tion» devient une sorte d’appel ou d’espoir à la per­pé­tua­tion de tels ins­tants où le récit de la vie glisse dans un rythme d’apaisement et de disponibilité.

jean-paul gavard-perret

Michaela Lahat, The Act of Per­pe­tua­tion, 2020.