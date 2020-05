Isabella Ducrot, Subjects (exposition)

La pein­ture, syn­thèse de tous les arts

Adepte des arts extrêmes orien­taux, Isa­bella Ducrot a déve­loppé un goût pour le tex­tile qu’elle a exploré à tra­vers la Chine, le Japon, l’Inde. Elle a cher­ché à com­prendre com­ment ces pièces de tex­tiles deve­naient tout autant les repré­sen­ta­tions des struc­tures men­tales de société.

Et ce fut bien là le point de départ de tout son travail.

Existent dans ses repré­sen­ta­tions des visions ambi­guës qui tiennent du sup­port , de l’image et de leurs liens avec l’histoire de l’art. Tout devient trans­po­si­tion qui par­ti­cipe moins à un décor qu’à une fic­tion.

Les oeuvres donnent l’impression de tra­ver­ser les temps pour trans­for­mer les ter­ri­toires de l’imagerie.

En un tra­vail de concen­tra­tion, l’artiste isole ce qui reste pour elle impor­tant loin de toute déco­ra­tion cher à l’art occi­den­tal. Tout se trans­forme en signes là où l’apparente sim­pli­cité est le fruit d’une sophis­ti­ca­tion qui se moque du prin­cipe orne­men­tal.

Entre le simple et nu mais en même temps la com­plexité et la sen­sua­lité, la Napo­li­taine cherche et trouve dans l’ailleurs une manière de renon­cer à ce qui est for­tuit et secon­daire dans la pein­ture. Celle-ci devient la syn­thèse de tous les arts.

jean-paul gavard-perret

Isa­bella Ducrot, Sub­jects, Gale­rie Mez­za­nin, Genève, jusqu’au 18 juillet 2020.