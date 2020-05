B.A. Paris, Le Dilemme

Quand la com­mu­ni­ca­tion est si difficile

Livia n’a pas eu la céré­mo­nie de mariage dont elle rêvait car ses parents l’ont reje­tée lorsqu’ils ont su qu’elle était enceinte des œuvres d’Adam. Aussi, elle s’est pro­mis une fas­tueuse soi­rée d’anniversaire pour ses qua­rante ans.

Cela fait plu­sieurs mois qu’elle pré­pare l’événement, aidée par Adam son mari. Si Josh, leur aîné âgé de vingt-deux ans, sera pré­sent, Mar­nie, leur fille de dix-neuf ans, pour­suit des études à Hong-Kong et ne peut reve­nir. Cepen­dant, avec la com­pli­cité d’Adam, elle a orga­nisé son retour et fera la sur­prise à sa mère.

Si les rap­ports entre Adam et son fils ont tou­jours été dif­fi­ciles, ceux qu’il entre­tient avec sa fille sont fusion­nels. Livia se culpa­bi­lise car elle cache quelque chose à son mari. Elle est au cou­rant depuis plu­sieurs semaines mais n’a pas encore réussi à lui en par­ler.

Le grand jour est arrivé. Un bar­num est ins­tallé dans le jar­din, mais il gêne l’ouverture de la “Cabane”, l’atelier où Adam exerce son métier d’ébéniste. Il a des pro­blèmes pour le cadeau qu’il veut faire à son épouse.

La fête com­mence et une infor­ma­tion sur­prise tombe qui va détruire leur vie, cha­cun recu­lant au-delà des limites le moment de révéler…

Toute l’intrigue se déroule par l’alternance des récits de Livia et d’Adam. La roman­cière leur fait racon­ter leurs faits et gestes, leurs réflexions, leurs sen­ti­ments, ce qu’ils res­sentent pour le conjoint, les enfants, les amis proches ou moins proches, leurs parents… Elle intègre les dia­logues et les conver­sa­tions qu’ils entre­tiennent. C’est aussi par ce biais que remontent les sou­ve­nirs, les dif­fi­cul­tés anciennes, les tour­ments nou­veaux, les actes man­qués qui influent encore sur leur com­por­te­ment.

Le lec­teur apprend assez vite les rai­sons de la crise pré­sente, ce qui motive le malaise, la rete­nue de l’un par rap­port à l’autre. Et la roman­cière joue avec les nerfs des lec­teurs retar­dant sans cesse, par dif­fé­rents moyens, le moment de révé­ler ce qui est si dif­fi­cile à dire à l’autre.

Avec ce couple qui tarde tant à se livrer à ces révé­la­tions dévas­ta­trices, B.A. Paris illustre à mer­veille les dif­fi­cul­tés de la com­mu­ni­ca­tion, même entre deux êtres qui vivent ensemble depuis vingt-quatre ans. Elle met en avant la volonté de ne pas faire souf­frir l’autre ou d’atténuer le cha­grin de celle ou de celui que l’on aile. Mais, faut-il tou­jours sur­seoir aux confi­dences, aux révé­la­tions ?

La roman­cière place cette situa­tion à un moment bien par­ti­cu­lier. Une fête, atten­due depuis si long­temps peut-elle être gâchée par un évé­ne­ment dra­ma­tique qui va bou­le­ver­ser l’existence du couple ? Tel est “le dilemme” auquel ils sont confrontés.

La gale­rie de ses per­son­nages, conçue avec soin, pré­sente des indi­vi­dus tor­tu­rés, aux ten­sions venues de très loin, avec des non-dits qui res­tent à la lisière et qui ne demandent qu’à res­sur­gir ampli­fiés, gros­sis par une cer­taine ran­cœur.

Faut-il tout dire au nom de l’amour ? Cer­taines choses ne doivent-elles pas être tues pour l’apaisement, pour une meilleure sérénité ?

Ce nou­veau roman de B.A. Paris, très inti­miste, est pre­nant par la ten­sion que la roman­cière sait faire croître, pour la gale­rie de ses per­son­nages, pour ce couple désem­paré face à un sujet des­truc­teur au possible.

serge per­raud

B.A. Paris, Le Dilemme (The Dilemma), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Vincent Guilluy, Hugo, coll. “Thril­ler”, mai 2020, 384 p. – 19,95 €.