Deborah de Robertis, Nique ton père

Démo­cra­tie invasive

Dans une vidéo frac­tale superbe et rouge, Robera De Rober­tis crée une reven­di­ca­tion radi­cale contre les accep­ta­tions et enca­dre­ment pen­dant et post virus.

Créa­trice de “N.T.P « Nique ton père col­lec­tif » // Atten­tion aux amal­games”, l’artiste “vise le porc (pas le cochon), le père patriarche, le pater­na­lisme, le pou­voir patriar­cal. Ici aucune offense aux hommes, les hommes, on les aime et on les baise. Hommes avec ou sans queue, femmes avec ou sans chatte”.

La vidéo est aussi un appel pour rejoindre le col­lec­tif. L’artiste en appelle à un com­bat contre les cap­ta­tions des femmes sou­mises jusque là à des offi­ciers trai­tants et trai­teurs. Il s’agit — comme les femmes pré­sen­tées ici avec la poi­trine à demi décou­verte — de faire front et de “deve­nir dan­ge­reuses”.

Il s’agit aussi de mon­ter une bar­ri­cade de femmes dans un appel à une vie non paral­lèle mais publique. Emane de cette vidéo une ten­sion voire une situa­tion de guerre. Plus ques­tion d’accepter et de gober des ser­mons : il faut échap­per aux contrôles.

Debo­rah Dero­ber­tis, contre tous les créa­teurs de divers dis­po­si­tifs tou­jours enca­drés, annonce une sor­tie — au moment où le décon­fi­ne­ment peut res­sem­bler à un dou­teux desto­ckage à l’identique — avec une atten­tion aux droits et liber­tés des femmes.

La vidéo est radi­cale. Elle ne peut lais­ser indif­fé­rents en s’élevant contre tant de dis­ci­plines dou­teuses sous cou­vert de démo­cra­tie invasive.

jean-paul gavard-perret

Debo­rah de Rober­tis, Nique ton père, Vidéo, 2020.