Daniel Traub, Into Her Own (Ursula von Rydingsvard)

Sculp­tures monumentales

Avec le film Into Her Own, Daniel Traub met en lumière le fas­ci­nant par­cours et l’univers d’Ursula von Ryding­svard (né 1942).

Le film montre les pre­mières années dif­fi­ciles d’une famille nom­breuse émi­grant aux USA — après cinq ans en divers camps de dépla­cés alle­mands de l’après-Seconde guerre mon­diale — jusqu’à l’arrivée de von Ryding­svard) comme artiste à New York dans les années 70 et la réa­li­sa­tion de l’œuvre qui fit d’elle une créa­trice d’exception.

En dépit de leurs masses, ses sculp­tures gardent néan­moins quelque chose d’intime. Elles “reten­tissent” d’une éner­gie pri­male, que ce soit les ins­tal­la­tions des débuts évo­quant des ailes (“Le Saint Martin’s Dream de Bat­tery Park”) ou, plus tard, la monu­men­tale œuvre qui accueille les visi­teurs au Bar­clay Cen­ter de Brook­lyn ou encore “Scien­tia” du M.I.T. qui rap­pelle à la fois le pou­voir de la nature et la sti­mu­la­tion des synapses cérébrales.

Dans ce film, le réa­li­sa­teur fait alter­ner la vision des oeuvres et des inter­views de l’artiste Sarah Sze, d’Adam Wein­berg et de l’artiste elle-même. Nous la retrou­vons aussi dans son ate­lier pour entrer dans le secret de la pro­duc­tion des sculp­tures immenses.

Into Her Own met en évi­dence le mélange de déter­mi­na­tion et de talent comme le nombre incal­cu­lable de stères de cèdre qui a conduit Ursula von Ryding­svard à deve­nir une des rares femmes à réa­li­ser des sculp­tures monu­men­tales et d’exception.

jean-paul gavard-perret

Film forum fes­ti­val, à par­tir du 29 mai 2020.