Emanuele Scorcelletti, Festival de Cannes 2020 (exposition virtuelle)

Illu­mi­na­tions rimbaldiennes

Emanuele Scor­cel­letti est un pho­to­gra­phie ita­lien qui a che­villé au corps ou à l’esprit la pas­sion du cinéma dont les maîtres s’appelaient Fede­rico Fel­lini, Luchino Vis­conti et Miche­lan­gelo Anto­nioni.

Chez eux il appré­cie la théâ­tra­lité, la lumière, le noir et blanc qui subliment les visages et les corps.

Il caresse aussi une pas­sion pour les femmes et sur­tout les actrices, leur beauté, leur mys­tère. C’est pour­quoi, dans ses pho­to­gra­phies, elles se regardent autant qu’elles regardent l’objectif avec ce qui les “fait” : doutes, angoisse, orgueil, nar­cis­sisme, etc.. Chaque cli­ché de l’Italien devient un hom­mage, une forme de décla­ra­tion d’amour envers ses sujets (plus qu’objets).

Il s’approprie, dans une situa­tion fon­da­men­ta­le­ment imper­son­nelle (le fes­ti­val de Cannes) un regard personnel.

Soucieux de celles qu’il capte, il leur parle, échange, sou­rit et sou­dain le regard de ses actrices changent. Et c’est là que l’appareil photo se déclenche sans que la “vic­time” se soit ren­due compte de ce qui vient de se pas­ser car Scor­cel­letti conti­nue, comme si de rien n’était, à rire et à plai­san­ter. Les stars immo­bi­li­sées par l’artiste dans des envi­ron­ne­ment très arti­fi­ciels se retrouvent sou­dain avec une sorte de vérité qui est per­son­nelle et n’est donc pas seule­ment celle du monde du cinéma et de Cannes au moment où le pho­to­graphe lui rend hommage.

Chaque cli­ché pro­cure un apai­se­ment, une cha­leur digne des lueurs pourpres du Caire (même en noir et blanc), des flammes hési­tantes sur­gies d’une aube sans pour autant qu’elle soit for­cé­ment com­pa­rable à ce que vit Rim­baud dans les Illu­mi­na­tions.

Mais elles n’en sont pas loin.

jean-paul gavard-perret

Ema­nuele Scor­cel­letti, Fes­ti­val de Cannes 2020, du 12 mai au 23 mai 2020. Expo­si­tion virtuelle.