Jacques Cauda, Rue des Pyrénées

Lino est homme

Dans ce texte noir mais d’amour, tout semble finir en “rage, luxe et volupté” avec du “pourpre et indigo écrasé” dans cette “Rue des Pyré­nées”. S’y révèle pour­tant une chute brillante et un jeu dans le jeu.

C’est là sans doute un des plus beaux textes de Cauda : la fic­tion et la réa­lité (enfin presque) se ras­semblent dans une atmo­sphère années 50 côté film mais d’aujourd“hui côté réel.

L’auteur une nou­velle fois faire pros­pé­rer le vice plus que la vertu sans avoir à des­cendre dans les égouts de la capi­tale. Une rue du XXème suf­fit.

Elle n’est pas plus sur­vol­tée que les autres mais en émergent des pro­fon­deurs des images d’Epinal du Paris des voyous ven­deurs de putes pour le grisbi facile quitte pour leurs dames à sacri­fier à des éja­cu­la­tions faciales. Le sang en gicle..

Les pous­sières ter­restres qu’on nomme non seule­ment truands mais humains en géné­ral oscil­lent et res­pirent de concert avec ce Lino plus her­cu­léen que Ven­tura lui-même mais dont “L’avventura” n’a rien d’antonionesque. Il se veut indomp­table, dur des durs. Sans doute a-t-il trop pris sa vie pour un wes­tern façon Est terne du côté du père Lachaise où l’on finit moins assis que cou­ché.

Cette his­toire courte foi­sonne d’énergie puis­sante qui féconde le visible jusqu’au sang.

Quand il bat fort, il arrive que tout s’absorbe en lui. De manière têtue, assi­due arrive enfin un but inat­tendu. La pré­mo­ni­tion de l’au-delà du monde se dépose avec ful­gu­rance.

Il en résulte un éblouis­se­ment et une incan­des­cence à l’aura inouïe. Cha­peau l’artiste.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Rue des Pyré­nées, Edi­tions Lami­roy, Wuluwe– Saint-Rambert (Bel­gique), 2020, 38 p. –4,00 €.