Ernest Pignon Ernest, Naples — Pasolini — Derrière la vitre (exposition en ligne)

Tri-logis

Ernest Pignon Ernest a tra­vaillé plu­sieurs années à Naples. Il a pho­to­gra­phié et aimé la ville. L’artiste en pré­sente bien des miasmes sublimes. Ils consti­tuent un des trois pans de l’exposition. L’artiste réex­plore la cité ainsi que les détresses humaines des années 70 et de notre monde actuel.

Au centre de ces visions en pho­to­gra­phies et des­sins, le plas­ti­cien monte un “tom­beau” pour glo­ri­fier Paso­lini.

Sa pré­sence n’est en rien incon­grue dans ce trip­tyque. Pour Ernest Pignon Ernest, Paso­lini a annoncé la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, c’était un vision­naire. Paso­lini a sou­li­gné des thèmes chers à l’artiste : déshu­ma­ni­sa­tion sous néo-capitalisme consu­mé­riste et accul­tu­ra­tion. Les deux artistes se rejoignent face à la fausse liberté de bien des artifices.

Paso­lini reste pour Ernest Pignon Ernest celui qui ne fut pas tou­jours facile à expo­ser. A Naples, des pas­sants qui voyaient les affiches du poète le trai­tait de “vieux PD com­mu­niste” et déchi­rait de telles annonces. Cette hos­ti­lité — qui existe tou­jours du moins chez cer­tains — ne va plus jusqu’au lyn­chage média­tique et les pro­cès (800…) et cen­sures dont le cinéaste et poète fut vic­time.

Il reste une réfé­rence abso­lue pour E.P.E. : “j’ai des tas de choses en com­mun avec lui ! Le tra­vail sur le corps, les réfé­rences à Masac­cio, à Cara­vage” dit celui qui trouve chez l’Italien comme dans ses propres images un moyen de sou­li­gner la réa­lité la plus pro­saïque, la plus violente.

Ernest Pignon Ernest, dans cette expo­si­tion, relie donc habi­le­ment Paso­lini à Naples comme au monde en déli­ques­cence. Il fait en sorte que l’émotion pro­vo­quée par ses images nous inter­roge à un moment cru­cial en tra­vaillant ce qui ne se voit pas for­cé­ment : la sym­bo­lique du Naples, la pré­sence de Paso­lini et l’état du monde et sa pau­pé­ri­sa­tion qui guette le plus grand nombre.

jean-paul gavard-perret

Ernest Pignon Ernest, Naples — Paso­lini — Der­rière la vitre, expo­si­tion en ligne, Lelong and Co, Paris, Ouver­ture le 19 mai 2020.