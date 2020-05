Simona Mogavino, Arnaud Delalande & Carlos Gomez, Les Reines de sang — “Catherine de Médicis” : t.03

Une belle réhabilitation !

Cathe­rine de Médi­cis est res­tée dans l’Histoire comme l’instigatrice du mas­sacre de la Saint-Barthélemy. Long­temps, elle a été pré­sen­tée comme une reine mau­dite entre toutes, les his­to­riens repre­nant les mêmes argu­ments sans cher­cher à appro­fon­dir. Ce n’est que récem­ment que l’image de cette femme évo­lue en lui attri­buant un rôle plus posi­tif.

Certes, elle a été entou­rée de per­son­nages dou­teux, de sa jeu­nesse dif­fi­cile elle avait sans doute gardé quelques trau­ma­tismes qui influaient sur ses décisions.

Au châ­teau de Blois, en 1589, Cathe­rine de Médi­cis est avec son confes­seur quand elle fait un malaise et se voit dans une mare de sang au milieu de cadavres. Si elle veut sou­la­ger sa conscience, elle veut sur­tout expli­quer les cir­cons­tances qui ont engen­dré ces mas­sacres lors de la Saint-Barthélemy et les évé­ne­ments qui ont suivi.

Avec son fils, le roi Charles IX, elle cherche à récon­ci­lier, à main­te­nir une unité dans ce royaume de France déchiré par ces guerres de reli­gion. Pour ce faire, elle a orga­nisé le mariage de Mar­gue­rite de France, sa fille, une Valois catho­lique avec Henri de Navarre, un res­pon­sable pro­tes­tant. Les fes­ti­vi­tés vont être gran­dioses et tous les grands du royaume sont conviés. Le 18 août 1572 est cani­cu­laire et l’atmosphère est ten­due. Les Pari­siens voient d’un mau­vais œil ces hugue­nots qui viennent à la noce vêtus de noir comme s’ils étaient en deuil. Les rumeurs, les fausses nou­velles cir­culent.

C’est la ten­ta­tive d’assassinat de l’amiral de Coli­gny qui va enve­ni­mer encore la situa­tion d’autant que le tireur était embus­qué dans une mai­son appar­te­nant aux Guise. Cathe­rine et son fils se sou­viennent aussi de la Sur­prise de Meaux quand on a essayé de les enle­ver. La réunion du Conseil étroit n’apporte pas d’autre solu­tion que de tuer. Cathe­rine insiste : “Seule­ment… les chefs mili­taires du clan protestant !”

Simona Moga­vino et Arnaud Dela­lande, dans cette tri­lo­gie, réha­bi­litent ce per­son­nage com­plexe. Ils donnent un récit détaillé, des expli­ca­tions abon­dantes, des indi­ca­tions sur les mul­tiples impli­ca­tions, sur les pro­ta­go­nistes, sur les cou­rants de pen­sées, sur le pape qui ne veut pas don­ner son accord pour le mariage, sur les pré­lats qui refusent de le célé­brer…

Dans un texte éru­dit, les scé­na­ristes donnent une belle vision d’ensemble et montre la posi­tion de Cathe­rine de Médi­cis et de son fils, le roi Charles IX qui font le maxi­mum pour sau­ve­gar­der la paix face aux ambi­tions des Guise, à celles de Fran­çois d’Alençon le jeune frère du roi…

Le des­sin de Car­los Gomez est très réa­liste, ce qui sied à l’esprit du récit. Il exé­cute des por­traits d’une grande beauté, soigne par­ti­cu­liè­re­ment les décors et les acces­soires, qu’ils soient vête­ments, parures ou objets uti­li­taires. Les planches qui racontent les mas­sacres sont sai­sis­santes tant le des­sin est pré­cis, évo­ca­teur quant aux mon­ceaux de cadavres jetés dans les rues, dans la Seine.

Salvo assure une mise en cou­leurs res­ti­tuant fort bien les tona­li­tés de l’époque où les teintes étaient très pré­sentes, les flam­boyances des parures et le sang qui a coulé à flots.

Les auteurs pro­posent, en trois albums, un récit que les pas­sion­nés d’histoire vont trou­ver à leur goût tant le pro­pos est pré­cis, éclai­rant une réa­lité au plus près de la vérité dans l’état actuel des connais­sances.

Cette tri­lo­gie s’impose comme une bande des­si­née de haute tenue.

serge per­raud

Simona Moga­vino (scé­na­rio), Arnaud Dela­lande (scé­na­rio), Car­los Gomez (des­sin) & Salvo (cou­leur), Les Reines de sang — Cathe­rine de Médi­cis : t.03, Del­court, coll. “His­toire et his­toires”, février 2020, 56 p. – 14,95 €.