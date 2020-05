John Cage, A Mycological Foray — Variations on Mushrooms

L’indé­ter­mi­na­tion à carac­tère mycologique

Théo­ri­cien de la musique contem­po­raine, John Cage est un pion­nier de l’indétermination dans l’électroacoustique et le mini­ma­lisme. Il reste une figure de proue de l’avant-garde et son influence s’est éten­due aux domaines de la danse, de la poé­sie, de la per­for­mance et des arts visuels.

A Myco­lo­gi­cal Foray — Varia­tions on Mush­rooms est une mono­gra­phie qui ana­lyse la fas­ci­na­tion du com­po­si­teur U.S. pour les cham­pi­gnons et nous entraîne autant dans les bois que dans son pay­sage intérieur.

Le livre réunit des pho­to­gra­phies, des com­po­si­tions et des contem­pla­tions. S’y découvrent diverses espèces de flores et de cham­pi­gnons. Le volume I com­prend les his­toires, les extraits de jour­naux et les essais de Cage sur l’indétermination à carac­tère myco­lo­gique.

Cette trans­crip­tion com­plète la per­for­mance de Cage en 1983.

Le volume II offre la repro­duc­tion inau­gu­rale du port­fo­lio de 1972 de Cage, “Mush­room Book” écrit en col­la­bo­ra­tion avec l’illustratrice Lois Long et le bota­niste Alexan­der H. Smith.

Il per­met de com­prendre un des points impor­tants de la créa­tion du créa­teur qui pré­ci­sait dès 1954 : « Je suis arrivé à la conclu­sion que l’on peut apprendre beau­coup de choses sur la musique en se consa­crant au champignon.»

jean-paul gavard-perret

John Cage, A Myco­lo­gi­cal Foray — Varia­tions on Mush­rooms avec Essai Cen­tral de King­ston Tin­der & Textes par Isa­belle Buck­low, Ate­lier Édi­tions 1, 2020, 2 volumes, 224 p. — 55,00 $ (US).