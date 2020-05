Un scé­na­rio plus pro­fond qu’il ne paraît

Alison Wal­ker, une jeune femme de vingt-deux ans, est artiste peintre à Man­hat­tan. Son pre­mier ver­nis­sage a un petit suc­cès. Aaron Sten­ford, le can­di­dat à la mai­rie, est même venu. Mais son frère, Bayard, lance un sort depuis la ter­rasse, trans­for­mant la réunion en fiasco.

Or, Ali­son est une sor­cière. Elle a quitté l’Under York, la ville sou­ter­raine siège de la magie à seize ans. Bayard est venu vers elle car ses parents et Ralph, son jeune frère, sont introu­vables. Ils sont sous la coupe de Mar­duk, un démon qui a pris le corps de Ralph et veut conqué­rir le monde.

Le second tome com­mence quand Ali­son doit pra­ti­quer un sort de sang pour repé­rer ses parents dans New York. Elle le fait avec un cer­tain dégoût. Mar­duk veut s’enrichir, acqué­rir une for­tune pour réunir l’armée qui fera de lui le maître absolu. Les parents d’Alison l’amènent à Wall Street où la bourse per­met­tra de lever rapi­de­ment les fonds néces­saires. Pen­dant ce temps, le can­di­dat à la mai­rie achète les ser­vices d’Ethain, un sor­cier irlan­dais qui le fera élire. Son adver­saire dis­pose du sou­tien d’une sor­cière mexi­caine.

À la bourse, Ralph-Marduk fait tra­vailler les tra­ders pour déclen­cher le plus gros krach de toute l’histoire de Wall Street. Appre­nant, la réunion annuelle des chefs de la police new-yorkaise, de la NYPD, il veut y assis­ter et en faire ses fidèles guerriers…

Avec Pos­ses­sion, le scé­na­riste pro­pose une suite plus expli­ca­tive qui éclaire le passé de l’héroïne tout en la pla­çant au centre d’une série d’actions plus ou moins dévas­ta­trices. Le scé­na­riste retrace deux par­cours, celui du démon qui, ins­tallé dans le corps de Ralph, tient sous sa coupe les parents d’Alison, et celui de la jeune fille et de son frère qui cherchent à loca­li­ser le trio dans le laby­rinthe new-yorkais.

Il séquence son récit, divisé en cha­pitres, avec des extraits du jour­nal intime d’Alison, des pages manus­crites. Elle y donne des pré­ci­sions sur sa vie anté­rieure, sur ses sen­ti­ments, sur ses rap­ports à la magie, pré­ci­sant que celle-ci ne se pra­tique que dans la douleur.

Sylvain Run­berg, par le biais du démon, pose un regard étonné, sur­pris, voire aba­sourdi sur le fonc­tion­ne­ment du sys­tème bour­sier, cette richesse vir­tuelle qui ne repose sur rien, qui n’est qu’un jeu d’écritures : «… leurs tré­sors sont ima­gi­naires… débrouillez-vous pour trou­ver les meilleurs magi­ciens (tra­ders) qui créent de la richesse avec du vide. »

Il évoque aussi le sort des sans-abri, de ces invi­sibles qui se réfu­gient dans les sous-sols. Il dénonce le sort de ces malades qui ne peuvent soi­gner des mala­dies qui se gué­rissent «…pour de futiles ques­tions moné­taires, ou plus exac­te­ment, d’égoïsme exa­cerbé mâtiné d’un manque d’empathie fla­grant. »

S’inté­grant dans une col­lec­tion Young Adult, le scé­na­rio inter­pelle sur cer­tains dys­fonc­tion­ne­ments de nos socié­tés, pour atti­rer l’attention et, peut-être, pour faire lever l’envie d’un chan­ge­ment. Le gra­phisme tonique, en osmose avec l’esprit du scé­na­rio, se par­tage entre Mirka Andolfo pour le des­sin, Car­melo Zaga­ria pour l’encrage et Piky Hamil­ton (tous deux de l’Arancia Stu­dio) pour la cou­leur.

Un second tome qui assoie les bases d’une his­toire attrayante en atten­dant une conclu­sion dont on peut soup­çon­ner la chute mais dont le scé­na­riste garde encore secret les dif­fé­rentes péri­pé­ties qui vont y mener.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio), Mirka Andolfo (des­sin), Car­melo Zaga­ria (encrage) & Piky Hamil­ton (cou­leur), Les Chro­niques d’Under York – t.02 : Pos­ses­sion, Glé­nat, coll. “Log-in”, mars 2020, 72 p. – 16,90 €.