Sandro Giordano, Magic of Photography

Rester vivant

Sandro Gior­dano — aka Rem­mi­demmi — est un pho­to­graphe ita­lien né à Rome en 1972. Il a étu­dié la scé­no­gra­phie à “Isti­tuto per la Cine­ma­to­gra­fia e la Tele­vi­sione Roberto Ros­sel­lini” à Rome et tra­vaillé comme ingé­nieur du son et lumière dans les théâtres romains.

Plus tard, après de nou­velles études d’art dra­ma­tique pri­vées de Rome, il devient acteur et joue dans des films entre autres de Luciano Mel­chionna, Gian­carlo Cobelli, Dario Argento.

A par­tir de 2013, il se consacre entiè­re­ment à un vaste pro­jet pho­to­gra­phique inti­tulé “In Extre­mis”. De ce pro­jet, la “In focus Gale­rie – B. Arnold” de Cologne, pré­sente “Ciao Mar­cello” : une série de pho­tos dont l’héroïne est une femme.

Elle illustre le déclin d’un monde mangé par le pro­fit et qui court en consé­quence à sa perte et ce, à tra­vers des réfé­rences à l’histoire du cinéma ita­lien (Fel­lini entre autres).

Les situa­tions mon­trées sont tou­jours des mises en scène de l’imprévisible et de l’accident mor­tel. Elles résonnent par­ti­cu­liè­re­ment à l’époque du coro­na­vi­rus qui accen­tue les risques de l’urbain et de l’économie.

C’est aussi un appel à la résis­tance et la trans­for­ma­tion pour ten­ter de réagir face à l’apocalypse à tra­vers l’image de la femme pré­sente en cette série et tou­jours en situa­tions de désastre.

Mais de telles visions sont mon­tées afin de faire réagir le regardeur.

jean-paul gavard-perret

San­dro Gior­dano, Magic of Pho­to­gra­phy, série en ligne San­dro, gale­rie “In focus Gale­rie – B. Arnold”, Cologne, mai 2020.