Andrzej Sapkowski, The Witcher – t.01 : “Le Dernier Vœu”

Les débuts d’une belle saga

Le Sor­ce­leur (The Wit­cher) s’invite dans le pay­sage lit­té­raire de la Fan­tasy avec un recueil de quatre nou­velles, paru en 1990. Il est suivi, en 1992, par un autre réunis­sant six textes, puis par Le Der­nier Vœu, en 1993 qui compte sept his­toires. C’est après que le roman­cier pro­pose le pre­mier des cinq romans qui paraissent entre 1994 et 1999.

Tous ces récits racontent les aven­tures de Geralt de Rivie, que l’on retrouve en Geralt de Riv, le héros. Il est sor­ce­leur autre­ment dit un chas­seur de monstres, une sorte d’exorciste capable de tuer les pires créa­tures malé­fiques telles que goules, vam­pires, striges, loups garous, brouxes, kiki­morrhes, vyp­pères… Il est, à la fois, sor­cier, tueur à gages, mer­ce­naire et fait par­tie d’une caste de mutants aux capa­ci­tés sur­hu­maines acquises par la magie et par des mani­pu­la­tions géné­tiques subies dès la plus tendre enfance. Il dis­pose de potions pour aug­men­ter encore, selon les besoins, ses capacités.

Le roman­cier met en scène les uni­vers tra­di­tion­nels de la fan­tasy qu’il conjugue avec des apports de la mytho­lo­gie slave, de l’histoire polo­naise et des contes et légendes popu­laires du monde. Le Der­nier Vœu com­prend sept nou­velles, ou novel­las, six textes indé­pen­dants sépa­rés par les sept cha­pitres d’un sep­tième récit. Le pré­sent ouvrage s’ouvre avec le court cha­pitre 1 de La Voix de la rai­son qui intro­duit Le Sor­ce­leur. Dans cette his­toire Geralt de Riv doit déli­vrer une prin­cesse qui, morte, est reve­nue à la vie han­tée par une strige, ce démon femelle mi-femme, mi-oiseau.

Un grain de vérité emprunte, dans un cadre hor­ri­fique, à la Belle et la Bête. L’intrigue du Moindre Mal s’apparente, dans une cer­taine mesure à Blanche-Neige.

Gerald, dans Une ques­tion de prix, est embau­ché par la reine Calanthe, dite la lionne de Cin­tra, pour abattre un monstre. Le Bout du monde situe son intrigue dans une contrée très recu­lée où les pay­sans ont besoin des capa­ci­tés du Sor­ce­leur pour se débar­ras­ser d’une entité qui les pille. Le Der­nier Vœu s’articule autour du héros qui doit faire soi­gner son ami, le barde Jas­kier qui par­tage ses aven­tures, quand celui-ci est blessé par un djinn. Il fait appel à une magi­cienne, la belle Yen­ne­fer qui devien­dra l’amour de sa vie.

Gerald est un per­son­nage assez entier qui se remet peu en ques­tion. Il est proche de ces héros d’heroic fanatsy tel que Conan le Cim­mé­rien. Les récits sont bien menés avec des per­son­nages secon­daires sou­vent plus com­plexes et donc plus inté­res­sants que le Sor­ce­leur lui-même. Les his­toires sont étof­fées, pimen­tées d’humour, de pittoresque.

Déjà popu­laire en textes écrits, la renom­mée du per­son­nage s’est accrue quand il a fait l’objet d’une adap­ta­tion en jeu vidéo et sur­tout lorsqu’il a été porté à l’écran dans une série de huit épi­sodes, sous le titre The Wit­cher, sur Net­flix. Avec Le Der­nier Vœu, les ama­teurs de fan­tasy vont se réga­ler, les autres trou­ve­ront plai­sir à suivre ces aven­tures bien écrites dans un uni­vers intéressant.

serge per­raud

Andr­zej Sap­kowski, The Wit­cher – t.01 : Le Der­nier Vœu (Ostat­nie Zyc­ze­nie), tra­duit du polo­nais par Lau­rence Dyèvre, Bra­ge­lonne, coll “Big Bang”, novembre 2019, 384 p. – 15,90 €.