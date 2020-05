Le gloria lasso de Muriel Moreau : entretien avec l’artiste (Ululu & Les échappées)

Chaque inci­sion qui ôte sa cami­sole à la plaque vierge de cuivre crée dans les gra­vures de Muriel Moreau une césure étrange. Tout avance vers un rêve écla­boussé. La gra­vure — pré­sen­tée sou­vent sous forme d’installations — devient pré­cieuse et poé­tique. La vie grouille dans une expres­sion du pay­sage ou plu­tôt de la nature comme du corps humain asso­cié à des “car­to­gra­phies” monu­men­tales afin de don­ner ce que le corps de lui-même ne peut offrir : un monde fabu­leux aussi pri­mi­tif qu’inédit.

L’artiste ne manque jamais d’idées mais la sen­sa­tion demeure pre­mière pour elle. C’est pour­quoi, afin de créer, elle sait faire le vide pour demeu­rer poreuse à ce qui arrive.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Euh….Le soleil…

j’adore le petit matin, j’adore être la pre­mière à me réveiller pour sen­tir autour de moi le plai­sir du réveil soli­taire. J’attends la belle jour­née de travail.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils se mettent en place chaque jour, par­fois se heurtent à des inat­ten­dus. Ils s’écartent, puis je les ramène à moi au lasso….car en s’écartant, je com­prends ce qu’ils sont vrai­ment…. Souvent.

A quoi avez-vous renoncé ?

A rien, j’avance.

D’où venez-vous ?

De loin.

Qu’avez-vous reçu en “dot” ?

« Reste toi6même.»

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Ca dépend des périodes….

En ce moment, essayer d’apprendre l’anglais et cui­si­ner des Appam (pains indiens à base de lait de coco.)

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Euh…..je me dis­tingue parce que je suis moi….on se dis­tingue tous des autres par ce que l’on est. Non ?

Pour­quoi la gra­vure reste pour vous la tech­nique majeure ?

Car elle est précieuse…elle va loin, elle nous emmène cher­cher le des­sous de nous, de ce qui nous entoure… elle est magique et profonde.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Moi en train de dan­ser à 5 ans lors d’un spec­tacle où je jouais une chèvre. C’est une prise de conscience impor­tante de moi-même, de ce que je peux faire en fait . Je me suis sen­tie en osmose totale avec tout.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Ma pre­mière vraie lec­ture…. “Madame Bovary”, que j’ai lu et relu plu­sieurs fois. Ensuite “La Peau de Cha­grin” de Bal­zac, “Crime et Châtiment”.

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’aime beau­coup de style de musique….Ce matin, plu­tôt swing…..

J’aime entendre la voix.

Mais si je devais me défi­nir par un style, je dirais la musique baroque, Pur­cell, Mon­te­verdi sur­tout…. Mais j’adore aussi Mozart….la Flûte enchan­tée. Les varia­tions de Goldberg…..de Bach.

Enfin, cela dépend du moment.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

La poé­sie de Rilke.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Presque tous…. dès que c’est triste, injuste, un peu cul cul fraise aussi….bref…. je suis une vraie éponge.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je me vois moi.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A ma sœur.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Hampi en Inde… lieu où j’ai eu des fris­sons en voyant cette val­lée infinie….ces pierres…. Ces temples…..cette énergie.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Rilke, Pina Baush, Brue­ghel l’ancien, Bus­ter Keaton.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La pos­si­bi­lité de voya­ger libre­ment, tou­jours, toute ma vie.

Que défendez-vous ?

Le droit de rêver.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Sin­cè­re­ment, rien du tout….Y ‘a trop de « pas »

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Là je suis tout à fait ok…..j’adore. Oui cela me plaît. Oui à tout… Oui à la Vie…

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Aimez vous les cerises ? — Oui oui , j’adore les cerises….et vous ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 13 mai 2020.