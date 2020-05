Philippe Bouin, Au nom du père et du crime

Une nou­velle héroïne craquante

Philippe Bouin pos­sède l’art d’imaginer des héroïnes et des héros ori­gi­naux, peu res­pec­tueux des conve­nances, de la langue de bois et enclins à bra­ver les inter­dits. Il a enchanté des lec­teurs avec les enquêtes entre Bour­gogne et Rhône de Sœur Blan­dine, une reli­gieuse délu­rée, avec celle d’Archi­bald Sirau­ton, un ancien juge d’instruction recon­verti en vigne­ron et qui se retrouve pre­mier magis­trat de sa com­mune viti­cole.

Il revient avec Char­lotte Auduc, com­man­dante de police. Et, cela déménage !!!

À G*, en Limou­sin, le curé Pif­faud, un mala­bar, ne connaît pas la langue de bois et dans ses ser­mons, “sous cou­vert de para­boles vicieu­se­ment trous­sées”, il dénonce les caciques locaux. Il fait le plein de l’église, sous-entendant de nou­velles révé­la­tions pour le dimanche sui­vant. C’est dans le confes­sion­nal qu’il est poi­gnardé. Son meur­trier traîne son cadavre jusqu’à l’autel quand sur­vient une octo­gé­naire. Il n’a d’autre solu­tion que tuer à nou­veau.

À Limoges, le bra­quage d’une bijou­te­rie échoue grâce à l’action de la com­man­dante Char­lotte Auduc et de son équipe. Le Pré­fet la convoque et l’envoie à G* pour gérer de façon confi­den­tielle le meurtre du curé. Vic­tor Juillet, le maire inamo­vible a tel­le­ment d’appuis… De plus, il est le maître de l’économie locale. Ce que le Pré­fet ignore, c’est que Char­lotte a un vieux compte à régler avec G*, avec Vic­tor Juillet. Avec Rap, son beau­ce­ron arle­quin, elle avance son enquête avec déter­mi­na­tion, fai­sant fi des pro­cé­dures et des cen­sures locales.

Mais, les cadavres se succèdent…

La nou­velle héroïne du roman­cier, Char­lotte Auduc, entame la qua­ran­taine tout en parais­sant cinq ans de moins. Elle a fait par­tie du RAID jusqu’à la perte de sa main gauche en pro­té­geant Qui-Vous-Savez. Celle-ci est rem­pla­cée par une pro­thèse myo­élec­trique qu’elle a dénom­mée La Chose. Elle est accom­pa­gnée de Rap, un chien spé­cia­le­ment dressé pour accom­pa­gner les han­di­ca­pés. Sa vie sen­ti­men­tale est régie par Le Truc, un sex-toy, son amant ayant fui après l’amputation.

Outre des per­son­nages tru­cu­lents, Phi­lippe Bouin excelle à peindre la Pro­vince, les popu­la­tions de ces bour­gades, de ces petites villes nichées dans des val­lons, pro­té­gées par des col­lines. Il régale à tra­quer les secrets, les per­ver­sions, les drames qui se cachent der­rière des façades de res­pec­ta­bi­lité, de conve­nances. Il dépeint ces atmo­sphères com­pas­sées, ces liens tis­sés entre les habi­tants depuis des décen­nies, voire des générations.

Il brosse avec un talent peu com­mun des por­traits express, où, en quelques mots bien choi­sis, bien sen­tis, il faire vivre un per­son­nage avec ses qua­li­tés phy­siques et intel­lec­tuelles. Il anime avec eux une ronde où tous se croisent en un bal­let rythmé selon un tempo tonique. Les réflexions spi­ri­tuelles fusent et abondent. L’auteur mul­ti­plie les anno­ta­tions cocasses, pleines de bon sens et d’ironie où se mêlent, cepen­dant, une grande ten­dresse pour les per­son­nages, une large part d’humanité et une affec­tion pour le milieu qui sert de scène à l’intrigue.

Bouin a beau­coup observé et nous res­ti­tue fidè­le­ment les tra­vers de nos contem­po­rains et, donc, par nature, les nôtres.

Une écri­ture soi­gnée, un voca­bu­laire relevé, des infor­ma­tions per­ti­nentes servent un style enlevé aux dia­logues pétillants. Pre­mier volet d’une nou­velle série, ce roman se lit avec un grand plai­sir pour sa gale­rie de per­son­nages pour son intrigue sub­tile, par­fai­te­ment en phase avec le cadre choisi et d’une belle inventivité.

serge per­raud

Phi­lippe Bouin, Au nom du père et du crime, Mois­sons noires (Édi­tions La Geste), deuxième semestre 2019, 400 p. – 18,00 €.