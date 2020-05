Celui qui regardait ce qui se passait dans le jardin avec sa grand-mère : entretien avec Didier Hamey (Gravures — exposition)

L’ima­gi­naire de Didier Hamey est tou­jours en avance sur le réel. Le sculp­teur et gra­veur sait don­ner une impres­sion d’ensemble fas­ci­nante par le goût des détails et ce, dans un esprit fes­tif et far­cesque — mais la poé­sie est tou­jours là pri­me­sau­tière. Il est bon de folâ­trer dans de telles oeuvres comme dans celles de Del­vaux ou Ensor.



Digne héri­tier des sur­réa­listes (belges sur­tout), l’artiste pro­pose une ména­ge­rie pas for­cé­ment exo­tique ou de verre mais déca­pante : elle est là moins pour gam­ba­der dans la cam­pagne ou dans un maga­sin qu’avec la folle du logis.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le plai­sir de boire mon petit café avec mes tar­tines de beurre, de retrou­ver ma com­pagne et mes enfants qui se lèvent et d’attendre le bel imprévu d’une journée.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils se sont réa­li­sés au-delà de mes espoirs. Faire ce que j’aime et par­ta­ger cette pas­sion avec les autres.

A quoi avez-vous renoncé ?

A trop d’ambition.

D’où venez-vous ?

D’une famille popu­laire dun­ker­quoise et d’une enfance pas­sée avec ma grand-mère à regar­der ce qui se pas­sait dans le jardin !

Qu’avez-vous reçu en “dot” ?

De la confiance de mes parents et du plai­sir à travaille.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Aller aux cham­pi­gnons mais pas quo­ti­dien­ne­ment malheureusement.

Com­ment défi­ni­riez vous votre tra­vail de gra­vure ?

De croire au petit monde que je grave.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

A 11 ans, un Polia­kof qui avait été mis par un col­lec­tion­neur pas­sionné (futur créa­teur du LAAC le Musée d’Art Moderne de Dun­kerque) dans le Musée de la Marine de Dun­kerque où j’allais très sou­vent me promener.

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Lettre à un jeune poète” de Rilke à l’adolescence et aupa­ra­vant tous les livres sur les ani­maux que je connais­sais par coeur.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Très éclec­tique, du baroque à de la musique qui groove et qui pulse !

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Gar­gan­tua” de Rabe­lais en vieux fran­çais et “l’Espace du Dedans” de Michaux.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Je suis très “fleur bleue” et plu­tôt bon public. J’ai revu “Série noire” avec Dewaere der­niè­re­ment et…bouhhhh.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Oula, un vieux barbu plu­tôt débon­naire mais là tout va mieux, je me suis rasé ! Sinon j’évite.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je suis mal­heu­reu­se­ment encore main­te­nant timide et j’ai raté beau­coup de belles occa­sions de ren­contres qui m’étaient pro­po­sées. Par contre, très fier d’avoir vaincu cette réserve avec Alain Jouffroy.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Dun­kerque, tous les ans, quand je remonte pour faire carnaval.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Ensor et Miro et les poé­sies de Michaux

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une belle fête avec mes amis et amies

Que défendez-vous ?

L’empathie, la confiance en l’autre et une cer­taine modes­tie à l’égard de notre mère nature ??

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Don­ner du sou­rire, c’est une bien belle pro­fes­sion de foi pourtant.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Vrai et avec l’âge ça devient fondamental

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitterare.com, le 11 mai 2020.