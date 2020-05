Mark Seidenfeld, Les déesses

Berner le voyeur

Les déesses de Mark Sei­den­feld sont des mixtes d’une escouade de Madame Edwarda au bor­del de Bataille et d’un par­le­ment de vierges et d’héroïnes de Space Opera. Leurs jambes sont alertes. Inso­lentes, guer­rières ou vic­times, rien ne sert de leur deman­der des expli­ca­tions. Elles s’envolent ou s’emboîtent en une belle anar­chie.

Elles deviennent des prê­tresses capables de faire enfler des orgues à prières d’un genre par­ti­cu­lier. Des dieux ou des hommes, elles ne redoutent pas le ton­nerre. Et si elles entrent sur la pointe des pieds en fei­gnant la sou­mis­sion de femmes légères, elles n’exhiberont tout, tout sauf évi­dem­ment le nécessaire…

Personne ne peut les contraindre et Mark Sei­den­feld s’amuse avec elles pour ber­ner le voyeur. Rien ne ser­vi­rait de les faire boire pour les séduire : elles ne sont faites que pour réveiller les morts, leur don­ner du cou­rage en dégra­fant juste ce qu’il faut pour qu’ils soient les dam­nés. Entre liberté, fait ou vic­ti­mi­sa­tion, elles manient au besoin le poi­gnard.

Face au voyeur, elles n’éprouvent pas le besoin de prendre la poudre d’escampette et méta­mor­phosent leurs cuisses en glaives. Vou­loir s’y loger entraî­ne­rait des bles­sures mortelles.

Nul ne connaî­tra le lys de leur val­lée. Avec l’accord de l’artiste, il se peut même qu’elles y aient pré­ci­pité des cris­taux de sel pour brû­ler celui qui vou­drait s’y lover. Elles ne craignent donc rien pour leur inti­mité sug­gé­rée.

Reste pour le voyeur un rêve étoilé tan­dis qu’elles redoublent de vir­tuo­sité en agi­tant leur croupe pour le faire saliver.

jean-paul gavard-perret

Mark Sei­den­feld, Les déesses, expo­si­tion vir­tuelle,www.markseidenfeld.com