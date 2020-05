Décès de John Pfahl, maître des jardins anglais

John Pfahl s’est inté­ressé très vite aux tech­no­lo­gies numé­riques afin de créer une pho­to­gra­phie concep­tuelle ins­pi­rée par les pay­sages anglais et à l’aquarelle en vogue à la fin du dix-neuvième siècle. Pour preuve sa série “Per­mu­ta­tions on the Pic­tu­resque” scan­née et impri­mée sur papier aqua­relle cou­ché grâce à la pre­mière impri­mante numé­rique pour beaux-arts.



Le pho­to­graphe y intro­duit par­fois, sur la lar­geur ou la hau­teur des tirages, des qua­drillages ou bandes. Ils rendent le spec­ta­teur com­plice du sub­ter­fuge pay­sa­ger for­maté par l’artiste.

Dans sa tota­lité, l’oeuvre ques­tionne le médium pho­to­gra­phique et l’utilisation de la cou­leur. Sa série “Alte­red Land­scapes” place au centre de son tra­vail les pro­blèmes posés par la per­cep­tion visuelle, qu’elle soit humaine ou réa­li­sée par l’entremise d’un appa­reil pho­to­gra­phique, de même que les repré­sen­ta­tions du monde opé­rées par les artistes pen­dant plus de deux mille ans.

Pfahl s’est inté­ressé aussi aux concepts d’exotisme et de pit­to­resque, de beauté et de sublime — à savoir les ques­tions esthé­tiques abor­dées dès le XVIIIème anglais et la ques­tion du pay­sage remis au coeur du cinéma par Meurtre dans un jar­din anglais de Peter Gree­na­way. Comme chez son confrère cinéaste et artiste, existe chez Pfahl tout un tra­vail d’analyse, dis­tance et humour sur l’image et ses “paro­dies”.

Le pho­to­graphe reste à ce titre un artiste majeur. Il vient de dis­pa­raître vic­time du Corona Virus.

jean-paul gavard-perret