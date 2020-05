Jean-Luc Istin & Sébastien Grenier, La Cathédrale des Abymes – t.03 : “Quand vient le Sage…”

Du fan­tas­tique de belle tenue

Une pro­phé­tie, un Évan­gile très convoité, un pro­jet fou consi­déré comme une héré­sie par de nom­breux puis­sants, sont le point de départ d’une intrigue fan­tas­tique d’une grande beauté.

Comme dans tous les récits de ce genre, des per­son­nages usent de magie, s’affrontent moti­vés par la haine, la ven­geance, le goût du pou­voir, des ambi­tions à assouvir.

Brah­nann, le druide aveugle, se porte au-devant de l’immense armée à la tête de laquelle che­vauche Seth. Celui-ci est revenu d’entre les morts par l’action de Lazé­rath, son père le nécro­mant. Et Seth raconte dans quelles cir­cons­tances Sinead, la Tem­plière, l’a tué. Mais la ville de Khy­rion pos­sède deux avan­tages de taille pour se défendre. L’Évangile d’Ariathie apporté par Sinead et l’Arbre de volonté donné par la déesse Saa­phari. Brah­nann se remé­more les évé­ne­ments au cours des­quels il a perdu son père et sa res­pon­sa­bi­lité dans ce drame.

Pier, l’architecte, et Cami­lia, sa fille, reviennent chez Maître Don Cos­ka­relli, leur avo­cat. Il évoque le crime de Ron­field et com­prend que celui-ci va au-delà d’un conflit d’argent. C’est le pro­jet que le mage veut faire aban­don­ner. Pier, dans une vision, dis­cerne le mage rece­voir le sou­tien de l’empereur du Nord. Il lui faut fuir immé­dia­te­ment. L’avocat lui adjoint Dame Illy­win, une Elfe, pour l’aider et le pro­té­ger.

Devant Khy­rion, le com­bat se pour­suit, les forces défen­dant la ville, menées par une Sinead déchaî­née, semblent prendre le des­sus, quand…

Au fil des albums, Jean-Luc Istin étoffe ses per­son­nages en reve­nant, avec de nom­breux fla­sh­backs, sur leur jeu­nesse, sur une par­tie de leur passé et éclaire les sen­ti­ments qui les animent, les psy­choses dont ils souffrent, les moti­va­tions qui les poussent. Il déve­loppe ainsi les méca­nismes de son intrigue tout en main­te­nant un bon niveau d’actions, de péri­pé­ties. Il four­nit beau­coup de pré­ci­sions, livre nombre de réflexions de ses pro­ta­go­nistes dans des car­touches aux textes consé­quents. µ

Il donne des points de vue, des remarques. Il fait dire à Seth qui parle de Sinead : « …car le cour­roux d’une femme est bien pire encore que celui d’un dieu. » Cette réflexion est-elle tirée de consta­tions, de situa­tions vécues par le scé­na­riste ? Mais il évoque aussi la res­pon­sa­bi­lité indi­vi­duelle, une res­pon­sa­bi­lité trop sou­vent niée en met­tant en avant la société ou des croyances religieuses.

Le gra­phisme, aux cou­leurs directes, est l’œuvre de Sébas­tien Gre­nier. Celui-ci réa­lise des planches d’une qua­lité scé­nique et visuelle d’une beauté stu­pé­fiante. Il donne des vues pro­di­gieuses de pay­sages, de mon­tagnes ennei­gées, de cités, de décors inté­rieurs. Il offre des pleines pages de com­bats, mul­ti­pliant les affron­te­ments vio­lents. Il tra­vaille ses per­son­nages, les place avec des pos­tures natu­relles et une belle expres­si­vité tant dans la ges­tuelle que dans les mimiques. Quand donc se tien­dra une expo­si­tion des planches ori­gi­nales ?

Ce tome 3 est dans la lignée des pré­cé­dents, une intrigue solide, des per­son­nages bien cam­pés et un gra­phisme épatant.

voir la bande-annonce de la série

serge per­raud

Jean-Luc Istin (scé­na­rio) & Sébas­tien Gre­nier (des­sin & cou­leurs), La Cathé­drale des Abymes – t.03 : Quand vient le Sage…, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, octobre 2019, 56 p. – 14,50 €.