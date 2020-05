Mohammed Dib, Tlemcen ou les lieux de l’écriture

Une enfance algérienne

Ce livre est à la fois la réédi­tion et une nou­velle ver­sion du pro­jet Tlem­cen ou les lieux de l’écriture tel qu’il a été conçu en 1993 à l’initiative du Centre cultu­rel fran­çais de Tlem­cen, puis édité en 1994 par les édi­tions La Revue Noire à Paris. Dans ce livre émou­vant et beau, le texte et les images de Moham­med Dib, un pho­to­graphe rare et un poète sensible.

Tout est là pour faire renaître l’atmosphère de la ville là où le récit d’une enfance per­due à tout jamais se dit au pré­sent. Par la cap­ture de moments enfuis et enfouis se dégage le désir de Dib qui, gamin, vou­lait écrire non pour deve­nir auteur mais trou­ver par les mots la sen­sa­tion d’être libre et d’exister.

Ce livre passe sans doute trop sous silence la condi­tions et la vie des familles euro­péennes pauvres (tout les “blancs” n’étaient pas des colo­ni­sa­teurs) dont le quo­ti­dien n’était pas plus brillant que celui des « indi­gènes ». Mais il per­met de retrou­ver les codes d’un monde tu et caché que l’auteur a su revi­si­ter pour le faire par­ta­ger — voire nous en émer­veiller — là où une vérité d’incorporation comme de déclas­se­ment est mise à nu.

jean-paul gavard-perret

Moham­med Dib, Tlem­cen ou les lieux de l’écriture, Pré­face de Waciny Laredj, Edi­tion Bar­zakh, 2020, 144 p. — 28,00 €. (à paraître le 02 juin).