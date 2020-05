Collectif, Etre et Avoir

La col­lec­tion : un deve­nir à soi

Le titre de ce livre est emprunté au film de Nico­las Phi­li­bert. C’est un cata­logue mais plus sûre­ment un pro­jet inédit : mon­trer des “col­lec­tions” qui appar­tiennent aux acteurs (pro­fes­seurs, artistes, cri­tiques, etc.) de l’Ecole de Beaux Arts de Nîmes (ESBAN).

De tels pro­jets et livres sont rares. Neuf col­lec­tions sont pré­sen­tées dans cet ouvrage. Les deux pre­mières sont le fait de Audrey Jamme (et ses affiches “Do It Yours­lef” tirés de la microé­di­tion) et de Jean-Marc Scan­reigh avec sa col­lec­tion de Paris-Match paru entre 1949 et 1981.

Ces deux col­lec­tions ne sont en rien pas­sives. La pré­sence de leur pro­prié­taire est essen­tielle. Scan­reigh par exemple montre par ses choix com­ment Picasso a contri­bué via le média le plus popu­laire de l’époque à construire son sta­tut et son mythe. Les autres col­lec­tions sont sans doute plus clas­siques car elle relèvent plus de la recen­sion tra­di­tion­nelle mais le livre finit avec Chris­tine Bes­son par une col­lec­tion de col­lec­tions.

Reste néan­moins une belle auto­no­mie dans cet ensemble qui, à la lec­ture et la vision, donne moins une impres­sion de dis­pa­rate que d’homogénéité.

Sans doute parce que tous les pro­jets furent le fait d’un objec­tif pré­cis. Arnaud Vas­seux par exemple pré­sente ses familles d’objets (natu­rels, arte­facts, pro­duc­tion d’autres créa­teurs) qui ont été les vec­teurs de l’oeuvre du sculp­teur lui-même.

Un tel livre, facile d’accès et impec­cable dans son éco­no­mie, offre une autre manière de voir l’art et de le com­prendre dans la manière où il est ici impacté par créa­teurs et cri­tiques “cli­ni­ciens” de l’art.



Pour cha­cun d’eux, pos­sé­der une col­lec­tion n’est pas une thé­sau­ri­sa­tion mais un deve­nir à soi.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Etre et Avoir, èsban, 2014–2018, Fage Edi­tions, 2020, 240 p. — 25,00 €.