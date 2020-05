Giovanna Silva, Mr. Bawa I Presume

Tropi­cal modernism

L’archi­tecte Geof­frey Bawa (1919–2003) est connu pour sa mai­son de Lunu­ganga à soixante kilo­mètres de Colombo et l’hôtel cinq étoiles de Kan­da­lama. En Europe, son nom n’est connu que des spé­cia­listes mais en Asie il est un des archi­tectes les plus célèbres. Après des études de droit, il a étu­dié son art en Angle­terre. Ses pre­mières construc­tions datent des année 50.

Il est le fon­da­teur d’une scène archi­tec­tu­rale vivante dans sa patrie et en 2001 il a reçu “the Aga Khan Chairman’s Award for Archi­tec­ture” pour l’ensemble de son oeuvre.



Kan­da­lama Hotel, Dam­bulla, Sri Lanka (Exte­rior view sho­wing plan­ted façade), par G. Bawa, 1992–1995.

Qui voyage au Sri Lanka trou­vera bien des construc­tions qui copient son style ou plu­tôt son lan­gage nommé “tro­pi­cal moder­nism”. Ses mai­sons sont un mixage d’une archi­tec­ture mini­ma­liste voire d’un réduc­tion­nisme concret et d’un savoir-faire tra­di­tion­nel lié aux maté­riaux de construc­tion natu­rels.

Bawa a pra­ti­qué ce qui est devenu une ten­dance mon­diale depuis les années 1950 : l’architecture verte, la construc­tion éco­lo­gique. La pho­to­graphe ita­lienne Gio­vanna Silva est allée à la recherche de docu­ments inédits et bien sûr de ses construc­tions (mai­sons pri­va­tives, écoles, hôtels) à tra­vers la jungle du Sri Lanka d’où elles jaillissent.

Giovanna Silva est édi­trice pour les revues “Domus” et “Abi­tare”, elle a par­ti­cipé à la 14 ème bien­nale d’architecture de Venise pour son pro­jet “Nights­wim­ming : Dis­co­theques in Italy from 1960 to Today”. La Mila­naise est aussi fon­da­trice et direc­trice des édi­tions Hum­boldt Books.

Et son livre est une contri­bu­tion capi­tale pour com­prendre non seule­ment l’oeuvre de Bawa mais les nou­veaux enjeux de l’architecture.

jean-paul gavard-perret

Gio­vanna Silva, Mr. Bawa I Pre­sume, Hatje Cantz, 2020, 160 p.