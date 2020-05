Irène Jonas, La valise dans le placard

Irène Jonas : « L’âme à tiers » (Lacan)

A tra­vers des pho­to­gra­phies sur papier baryté et par­tant d’un tirage noir et blanc rehaussé à la pein­ture à l’huile, Irène Jonas accen­tue l’absence de repères entre passé et pré­sent, la confu­sion entre cau­che­mar et réa­lité pour fusion­ner mémoire intime et mémoire his­to­rique.

Pour cette quête pho­to­gra­phique menée entre 2018 et 2020, la créa­trice est allée par des lieux mar­qués par l’His­toire du nazisme et de la Shoah : Munich, Dachau, Prora, Nürem­berg, Prague, Tere­zin, la tanière du loup, etc.

L’évo­ca­tion vient donc de loin et d’une mémoire col­lec­tive que l’artiste par­tage : “Enfant, il y a les visages graves et par­fois dou­lou­reux des adultes qui se taisent quand elle entre dans la pièce, puis des phrases qui arrivent par bribes au fil des ans. Des noms et des lieux qui s’inscrivent dans le sou­ve­nir avant même de savoir à qui ou à quoi ils cor­res­pondent. Des peurs aussi, tota­le­ment irra­tion­nelles qui font qu’elle pré­pare tous les soirs sans rien dire une petite valise au cas où…” écrit-elle.

Et l’artiste reprend des images qui rap­pellent celles de l’époque. Elles créent une mise en scène sin­gu­lière. L’aspect semble par­fois docu­men­taire : mais pour sug­gé­rer l’horreur et la peur, la poé­sie pré­vaut.

Irène Jonas pour­suit de fait une inter­ro­ga­tion pour savoir ce que veut dire « témoi­gner ». Cela ne passe pas par la pure « repro­duc­tion » mais en se posant la ques­tion de savoir com­ment le réel peut être pris en compte dans la struc­ture et la consti­tu­tion d’une image com­po­site et ori­gi­nale. Elle donne plus de force aux sen­sa­tions que les sil­houettes scénarisent.

jean-paul gavard-perret

Irène Jonas, La valise dans le pla­card, Vie­wing Room 4, Gale­rie Thierry Bigai­gnon, Paris, 2020.