Laurine Rousselet, Barcelona

Barce­lone sur et sous la peau

Au moment où la pénin­sule ibé­rique et en consé­quence Bar­ce­lone connaissent la muti­la­tion de leur ivresse sous l’effet du Corona Virus, Lau­rine Rous­se­let nous ramène à la cité et en offre une tra­ver­sée mul­tiple et sen­suelle faite d’images, de sons, de cou­leurs et de volonté même à l’époque où elle était tra­ver­sée par ses volon­tés d’indépendance cata­lane.

Le monde aime à visi­ter une telle insoumise.La poé­tesse en rameute les saisons,les rues, les fleurs du plus célèbre des ram­blas qui finissent près de la mer. La vie effer­ves­cente est là où les sen­sa­tions se confondent. Sous “l’oeil dit rouge bleu de safre / l’espace libre demeure la marche du temps/lèvres bat­te­ments signes dyna­misme / risques ivresse nudité” : tout est là, d’un quar­tier à l’autre mais sans que Lau­rine Rous­se­let joue d’un banal exotisme.

Il y a bien sûr La Bar­ce­lo­neta, le quar­tier du Born, la Basí­lica Santa Maria del Mar, le Convent de Sant Agustí et bien d’autres lieux que les mots de la poé­tesse tra­vaillent dans l’ordre de la joie et du plai­sir comme de la liberté. Et les des­sins de Segui sont là pour le rap­pe­ler.

Entre les ruelles, les cours et la mer tout est vie et regard que “les mots en tra­vail imbibent”. Il s’agit de com­prendre les désirs que la ville consent à offrir et stimule.

Reste à espé­rer que le futur per­mette de rejouer dans Bar­ce­lone (comme ailleurs) les mêmes gammes. Le livre en rap­pelle les sen­sua­li­tés, les appé­tits éro­tiques et l’invitation au voyage même si pour l’heure il est refusé. Que l’attention à un tel livre ouvre ce che­min inter­dit.

Il faut en gar­der les songes et la cha­leur. Les débor­de­ments et les caresses.

jean-paul gavard-perret

Lau­rine Rous­se­let, Bar­ce­lona, Illus­tra­tions Anto­nio Seguí, Édi­tions La Part Com­mune, Rennes, 2020.