Barbara Gussoni, Mis à nu par le Corona Virus

Sobre héroïsme au quotidien

Bar­bara Gus­soni est née en Ita­lie et vit à Mar­seille mais par­ti­cipe à de nom­breuses acti­vi­tés artis­tiques dans son pays d’origine. A Bres­cia, à la fin des années 90, elle tra­vailla comme assis­tante du pho­to­graphe Rinaldo Capra et pour l’agence pho­to­gra­phique A2. Elle par­ti­cipa au pro­jet : “Alz­hei­mer, conos­cere chi non ricorda”, la pre­mière expo­si­tion mul­ti­mé­dia sur la mala­die d’Alzheimer en Ita­lie.La pho­to­graphe est aussi art-thérapeute et a publié son pre­mier port­fo­lio “Les lieux des ren­contres” en 2019 (in L’Oeil de la Pho­to­gra­phie) et elle col­la­bore avec la com­pa­gnie de théâtre “Gruppo Elet­tro­geno” de Bologne.

La créa­trice a com­mencé son tra­vail le plus pro­fond lorsqu’elle s’est trou­vée face à une pho­to­gra­phie qu’elle ne pou­vait pas prendre tant elle était dou­lou­reuse car Bar­bara Gus­soni en fai­sait par­tie : “Ce n’est que pour sup­por­ter le poids de cette pho­to­gra­phie inache­vée que j’ai com­mencé à en prendre d’autres.“

Dès lors, la mala­die de son père et son lieu de vie sont deve­nus le ferment de ce tra­vail : “La lumière rentre comme une béné­dic­tion dans cet espace d’incertitude entre la vie et la mort” écrit-elle. Et c’est parce qu’il existe tant d’êtres humains qui vivent une même expé­rience de la dou­leur que la pho­to­graphe veut en gar­der une trace.

Le sobre héroïsme au quo­ti­dien est là. Et l’artiste sou­ligne la com­pas­sion de bien­veillants qui ne se prennent pas pour autant en tant que tels. Leur “faire” est là, sim­ple­ment che­villé au métier de vivre. C’est ce que l’artiste ins­crit au fil de ses prises.

Avec la même humi­lité mais un sens inné du regard.

Par cette nou­velle série inhé­rente au temps que nous vivons, son regard semble décalé mais l’image reste rivée à ce que la pan­dé­mie induit dans nos condi­tions de vie conju­guées ici de manière per­son­nelle et sans fards.

jean-paul gavard-perret

Bar­bara Gus­soni, Mis à nu par le Cirona Virus