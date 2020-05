Georges Picard, Petits essais de pensée dissonante

Bouillon­ne­ment et grains de vertige

“Insom­niaque hur­lu­berlu” comme il aime par­fois à se nom­mer, Georges Picard est fils d’ouvrier, aban­donné par sa mère et élevé par son père. Celui-ci lui donne le goût des clas­siques qui ne le quit­te­ront plus : Mon­taigne, Rous­seau, Nerval,Dostoïevski. Phi­lo­sophe de for­ma­tion, maoïste d’occasion mais pas d’opérette, il s’embauche dans une usine de sar­dines puis dans le milieu de l’édition et devient jour­na­liste dégagé désor­mais des vignettes poli­tiques.

Il est l’auteur de plus d’une ving­taine de livres — sur­tout des essais sobres et clairs tous publiés chez Corti.

Lucide car désa­busé, Georges Picard est une sorte de mora­liste aty­pique capable de mettre à nu nos zones d’ombres instables et de rele­ver le voile de nos faux-semblant. Dans son nou­veau livre se retrouvent ses che­vaux de pré­di­lec­tion : illu­sion et bêtise, folie et génie, errance et humour.

Les Petits essais de pen­sée dis­so­nante sont donc fidèles à l’esprit libre et l’ironie de leur frondeur.

La tren­taine de sujets abor­dés ici, quoique éter­nels, rentrent en réso­nance avec le temps. Le men­songe et l’imbécilité n’y sont pas oubliés, mais la soli­tude, la nature, les ani­maux, le sacré résistent aux deux pre­miers — du moins tant que faire se peut. Georges Picard pour­suit de la sorte son par­cours très per­son­nel et soli­taire.

Les construc­tions de son “archéo­lo­gie du savoir” poussent for­cé­ment à la méditation.

Chaque texte devient un lieu d’abandon et de bouillon­ne­ment en des grains de ver­tige et des ondu­la­tions qui échappent à toutes formules.

jean-paul gavard-perret

Georges Picard, Petits essais de pen­sée dis­so­nante, José Corti, coll. Domaine Fran­çais, Paris, 2020.