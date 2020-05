Christophe Arleston & Alessandro Barbucci, Ekhö monde-miroir : “T.09 — Abidjan-Nairobi Express”

C’est aux poils…

Cette nou­velle aven­ture du qua­tuor formé de Four­mille Gra­tule, Yuri Podrov, de Grace Lumumba et de Sigis­bert le gar­dien de leur équi­libre thau­mique, se passe en Côte d’Ivoire, à Abid­jan et dans une jungle où les héros vont faire des ren­contres tant dan­ge­reuses que savou­reuses.

Cette fois, les héros sont sur les traces d’une plante qui fait des ravages dans la popu­la­tion prin­ci­pale du Monde-Miroir pour la recherche d’un contre­poi­son.



C’est éton­nant ce que l’on peut trou­ver comme situa­tions simi­laires à celle vécue actuel­le­ment par la popu­la­tion mon­diale. Ainsi, une épi­dé­mie venue d’Afrique décime une caté­go­rie de Pre­shauns dont le chef hurle qu’on cherche à éli­mi­ner son obé­dience.

On se rap­proche d’un gros faux-blond qui voci­fère qu’une nation, dont on est droit de dou­ter de sa trans­pa­rence, a balancé ce virus pour empê­cher son élec­tion. L’album est paru en novembre 2019 !

Au Koro­kara café, le lieu chic d’Abidjan, Niélé Balaka, une griot, raconte l’histoire de Fon­dâme le Pre­shaun. Il a perdu tous ses poils quand il a goûté la plante-qui-pue-des-pieds. Hon­teux, il dis­pa­raît, trouve un remède mais ne revient que quelques années plus tard pen­sant son mal­heur oublié. Croi­sant sur sa route un gar­çon qu’il trouve trop jeune pour ce qu’il fait, celui-ci lui répond qu’il est grand, qu’il est né l’année où Fon­dâme a perdu tous ses poils. Per­sonne n’a jamais revu le Pre­shaun.

À la fin de son récit Niélé refuse toutes les invi­ta­tions et s’en va. Quelques semaines plus tard une véri­table épi­dé­mie dépoile des Pre­shauns dans le monde. Ils meurent de honte.

À Rome, la pon­tife Emily reçoit, en com­pa­gnie de Four­mille, son héri­tière, le chef des Pre­shauns authen­tistes car le fléau touche très majo­ri­tai­re­ment les membres de cette obé­dience. Il accuse, menace de faire séces­sion. Emily charge Four­mille d’aller enquê­ter à Abid­jan qui semble est le point de départ de l’épidémie.

Alors qu’ils sont en route, Four­mille ne recon­nait plus per­sonne. C’est la per­son­na­lité de Niélé qui l’habite…

On retrouve ce qui fait l’intérêt des scé­na­rios de Chris­tophe Arles­ton, le choix de patro­nymes impro­bables, de l’humour comme s’il en pleu­vait, un regard affûté sur les tra­vers de la société occi­den­tale. Il intègre des per­son­nages de la culture popu­laire avec, par exemple, un Lord Grey­zan qui s’inspire d’un autre Lord appelé le Singe blanc. On trouve éga­le­ment Konan.

Le scé­na­rio déborde de trou­vailles. Les trans­for­ma­tions de Four­mille donnent tou­jours lieu à des inter­ro­ga­tions. Grace sug­gère de rédi­ger une fiche expli­ca­tive qu’elle devrait tou­jours gar­der sur elle. Mais sous cou­vert d’humour, il fait état de réa­lité expli­quant que la méde­cine à tou­jours com­mencé par les plantes et qu’on en revient à elles pour faire des cachets qui sou­lagent le foie chargé des Bor­de­lais, les artères beur­rées des Bretons.

Le des­sin est assuré depuis le pre­mier tome, paru en 2013, par Ales­san­dro Bar­bucci qui réa­lise de belles prouesses gra­phiques en met­tant en scènes des aven­tures débri­dées avec des traits à la fois déli­cats et dyna­miques. Si les per­son­nages res­tent tou­jours bien iden­ti­fiables, il offre des décors magni­fiques, des vues superbes tant urbaines que rurales.

La mise en cou­leurs signé par Nol­wenn Lebre­ton n’est pas en retrait pour offrir des planches très agréables à découvrir.

Un album qui se lit avec beau­coup de plai­sir, une belle comé­die où il faut tra­quer les nom­breux détails tou­jours très étonnants.

voir le dos­sier sur cette série

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton (scé­na­rio), Ales­san­dro Bar­bucci (des­sin) & Nol­wenn Lebre­ton (Cou­leur), Ekhö monde-miroir : T.09 — Abidjan-Nairobi Express, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, novembre 2019, 48 p. – 14, 50 €.