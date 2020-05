Robert Nédélec, La mémoire des trembles

Jardin poé­tique aux fleurs d’apocalypse

Les poèmes en prose de Robert Nede­lec sont d’étranges mises en scène de ce que le regard et la mémoire des autres poètes ignorent. Les vignettes sont pour­tant “évi­dentes” dans leur pro­pos mais géné­ra­le­ment le regard se porte ailleurs.

Il faut donc se lais­ser diri­ger par l’auteur à l’image de celle qui dans le texte “Réou­ver­ture pro­vi­soire” engage à res­sor­tir — en un effet de rat­tra­page de nos coffres ou ori­peaux — ce qui per­met de res­sus­ci­ter des morts.

De fait, Nede­lec est tout sauf un éco­nome. Et il apprend par son écri­ture et ses pro­pos à rou­vrir les yeux là où le texte échappe au papier glacé et aux règles édic­tées par les maîtres des octrois poé­tiques. A savoir les sei­gneurs qui obligent le poète qui­dam à par­ler dans l’hygiaphone là où son écoute est pour le moins dubi­ta­tive.

Qu’importe à Néde­lec : il ose bras­ser sa pous­sière de phrases qui a priori n’ont rien à voir avec la vague géante où les ego-albatros plongent en leurs cos­tumes emplumés.

Ici, parmi les trembles et le vent, on se pro­mène, là où tout n’est pas trans­pa­rent et l’air pas for­cé­ment sain.

C’est avec l’amour des lignes courbes, des che­mins de tra­verse et des impasses que Nede­lec se pro­mène en divers temps et divers véhi­cules — à moteur ou non — qui tin­tin­na­bulent ou grincent.

Mais l’auteur trans­forme ces textes en espaces sin­gu­liers d’un bien étrange jar­din. Il est plein de sur­prises mais n’est pas créé pour le tou­risme de masse. Dans chaque carré ( il ne fait jamais plus d’une page — sauf le der­nier) croissent bien des fleurs de l’apocalypse.

Elles enflent, se cra­quellent mais ne se fanent pas. Elles n’ont pour­tant rien d’artificiel et n’expirent jamais même lorsque l’ombre dérobe la clarté en de tels “récits” d’actions, réflexions et visions.

jean-paul gavard-perret

Robert Nédé­lec, La mémoire des trembles, Edi­tions Petra, 2020, 118 p.- 12,00 €.