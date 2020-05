Michel Gheude, La prophétie d’Ocyrhoé

Eros brû­lant

Ovide fut le pre­mier blas­phé­ma­teur en rap­pe­lant que l’origine de la créa­tion fut le fait des hommes et non des dieux. Les seconds, avec leurs méta­mor­phoses, ont tenté — tant bien que mal - de réajus­ter ce que les pre­miers ont créé.

Bref, ils ont joué le rôle que tient désor­mais Gheude : celui de répa­ra­teur mécano des erreurs et erre­ments humains.

En consé­quence, si la fic­tion est au coeur de la poé­sie d’Ovide (qui ne fit que reprendre des contes immé­mo­riaux), Michel Gheude en pro­voque la reprise ou plu­tôt la renais­sance en une recréa­tion des plus post­mo­dernes. Son texte est génial. L’éros est là brû­lant aux milieux des êtres et du cen­taure qui, au besoin, se jette sur l’épouse vierge d’Hercule.

Elle est médu­sée par l’énorme gland de la bête et le par­fum ani­mal d’un tel organe. Pour le moins, elle ne s’en trouve pas for­cé­ment marrie.

Scan­reigh sou­ligne les savoir-faire éro­tiques, leurs écarts et éclats. Et qu’importe si les hommes sont moins mem­brés que le cen­taure. Leur pénis bal­lotte piteu­se­ment mais les femmes savent les exci­ter de leurs paroles amènes en se trai­tant elles-mêmes de bêtes, femelles, chiennes ou chattes en cha­leur dans l’espoir — cou­ronné de suc­cès — que les bikers en blou­son noir les ren­versent sur leur moto.

Les moda­li­tés d’interventions sont nom­breuses. Et Gheude pos­sède le génie de ne pas pié­ti­ner dans le passé. Tout tangue en des corps four­rés et aux rythmes et tona­li­tés des cris sau­vages de la jouis­sance et de l’abandon. Les mâles ici sont habillés par Jean-Paul Gaul­tier et les femmes ont des des­sous chics de chez Chan­tal Tho­mas.

Celles-ci courent par­fois le risque de pleurs mais leurs attentes ne sont pas for­cé­ment délétères…

jean-paul gavard-perret

Michel Gheude, La pro­phé­tie d’Ocyrhoé, des­sins de Scan­treigh, Edi­tions Au coin de la rue de l’Enfer, Saint Etienne Les Orgues, 2020, 72 p. — 13,00 €.