Peter James, La Preuve ultime

La preuve est-elle l’ennemie de la foi ?

Peter James raconte qu’en 1989, il a reçu un appel d’un homme âgé qui : “…pré­ten­dait déte­nir la preuve ultime de l’existence de Dieu, et affir­mait qu’on lui avait dit qu’un écri­vain du nom de Peter James l’aiderait à être pris au sérieux.” Depuis, le roman­cier a essayé de déter­mi­ner ce que pour­rait être cette preuve et les consé­quences d’une telle révé­la­tion.

Pour ce faire, il a ren­con­tré nombre de scien­ti­fiques, d’universitaires, de théo­lo­giens, d’hommes de diverses Églises pour se faire une opi­nion. À cha­cun il a, entre autres, posé les ques­tions quant à cette preuve et quelles en seraient les consé­quences. C’est le fruit de ce tra­vail qu’il livre dans ce thril­ler avec une intrigue forte pour rendre encore plus inté­res­sant le fruit de ses recherches.

Ross Hun­ter a vécu une expé­rience trau­ma­ti­sante. Dans la salle de sport où il se remet d’une soi­rée dif­fi­cile, il entend son jumeau mou­rant. Quatre ans plus tard, il est en Afgha­nis­tan pour le Sun­day Times. Il est pris dans une très vio­lente embus­cade. En ren­trant chez lui, il découvre son épouse che­vau­chant un homme.

Le 16 février 2014, Ross hésite à répondre à un appel télé­pho­nique car il a peu de temps pour remettre un article. Son cor­res­pon­dant, Harry Cook, lui déclare qu’il a reçu la preuve de l’existence de Dieu, que celui-ci lui a dit que Ross Hun­ter pour­rait l’aider à être pris au sérieux et demande à le ren­con­trer. Il ajoute qu’il a un mes­sage per­son­nel à lui trans­mettre de la part de son jumeau.

Jour­na­liste d’investigation free-lance, ébranlé par les révé­la­tions quant à son frère, Ross accepte. Lors de leur ren­contre, Cook lui apporte une preuve irré­fu­table de son contact avec le jumeau de Ross. Il lui demande de lire le texte dicté par Dieu lui-même, une épaisse liasse et dit pos­sé­der les coor­don­nées géo­gra­phiques des lieux où se trouvent le Saint Graal, un objet ayant appar­tenu à Jésus, un endroit ayant à voir avec la Seconde Venue.

Ross se laisse ten­ter. Il veut véri­fier que les coor­don­nées rela­tives au Saint-Graal sont exactes. Il se rend à l’endroit où est enterré Joseph d’Arimathie, celui qui selon Cook, a rap­porté la pres­ti­gieuse relique en Angle­terre.

Après bien des aven­tures éprou­vantes, dont la décou­verte du cadavre tor­turé de Cook, Ross prend pos­ses­sion d’une coupe en bois qui semble très ancienne…

Ross Hun­ter est-il un double du roman­cier ? Il reste à sou­hai­ter que les enquêtes de ce der­nier aient été moins mou­ve­men­tées. En effet, il mal­mène son héros, le pré­ci­pi­tant dans un mael­strom de vio­lences, lui fai­sant vivre des aven­tures éche­ve­lées, échap­per de jus­tesse à nombre d’attentats.

Il ne l’exempte pas de cas de conscience, le fait s’interroger sur le bien-fondé de sa quête, sur son couple, sur la mise en dan­ger de ses proches…

L’intrigue est pas­sion­nante, por­tée par une gale­rie de pro­ta­go­nistes repré­sen­ta­tifs, entre reli­gieux sin­cères, reli­gieux oppor­tu­nistes, athées, affai­ristes, tueurs…

Pas­sant rapi­de­ment de l’un à l’autre, le roman­cier brosse une série de por­traits édi­fiants, par­ti­cu­liè­re­ment gra­ti­nés pour le res­pon­sable d’une société phar­ma­ceu­tique ten­ta­cu­laire, pour un évan­gé­liste mil­liar­daire, une véri­table ordure, des émis­saires du Vati­can, des indi­vi­dus ordi­naires à la recherche de spiritualité…

Ce qui pour­rait arri­ver si une telle preuve était révé­lée est exposé avec clarté, expli­ci­tant le risque de porte-à-faux des dif­fé­rentes églises, de leurs réfé­rences fal­la­cieuses, de leur socle fan­tai­siste. C’est cap­ti­vant.

Conju­guant avec brio aven­tures effré­nées et réfé­rences reli­gieuses, Peter James réus­sit un magni­fique thril­ler, intro­dui­sant une belle matière à réflexions.

serge perraud

Peter James, La Preuve ultime (Abso­lute Proof), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Raphaëlle Dedourge, fleuve noir, coll. “Roman poli­cier & thril­ler”, février 2020, 550 p. – 21,90 €.

for­mat ePub3 chez 12–21 — 15,99 €.