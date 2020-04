David Hockney, Portraits

Un roman visuel proustien

Assis devant sa toile, David Hod­ck­ney dit que c’est dif­fi­cile, “que la pein­ture, c’est l’homme devant sa débâcle.” Néan­moins, depuis six décen­nies il pra­tique sans relâche l’art du por­trait et de l’auto-portrait.

Ses sujets pri­vi­lé­giés sont l’artiste lui-même, sa mère et trois de ses amis les plus proches, Celia Birt­well, rava­geuse de pré­sence dans le tableau célèbre de l’artiste “Mr And Mrs Clark and Percy”, Mau­rice Payne, son assis­tant gra­veur et Gre­gory Evans.

La Natio­nal Por­trait Gal­lery de Londres vient de pro­po­ser sous le titre “Dra­wing from Life” , une sélec­tion de ces oeuvres où le temps prend une dimen­sion majeure. A son épreuve le regar­deur constate ses effets cruels sur les visages.

Se découvre aussi l’évolution du regard affec­tif que Hock­ney porte sur ses proches si bien qu’une sorte de roman visuel et prous­tien apparaît.

En écho à cette expo­si­tion, Lelong & Co pro­pose une suite de por­traits de l’artiste. La gale­rie met l’accent sur les tech­niques de réa­li­sa­tion : des­sins sur ordi­na­teur, auto­por­traits sur iPad, pho­to­gra­phies, col­lages de pho­to­gra­phies, gra­vures ou litho­gra­phies.

Tous ses héros pré­fé­rés sont là y com­pris l’artiste — entre autres avec son célèbre auto­por­trait en étu­diant, car­ton à des­sins sous le bras et buste de Picasso, le maître.

Au fil du temps, les por­traits sont de plus en plus sobres, ce qui n’empêche pas l’humour. Des êtres ne demeurent pas que leurs fan­tômes : ils sont là à tra­vers leurs mimiques. L’artiste en pro­pose un flux per­sis­tant au sein du mou­ve­ment de tra­ver­sée à tra­vers des frag­ments d’un inan­nu­lable moindre qui dit tout.

Le des­tin visuel devient le récit de la vie et de ses rides aux­quelles nul n’échappe.

Actuel­le­ment, confiné en son nou­vel ate­lier en Nor­man­die, Hock­ney vient d’y réa­li­ser ses tout der­niers por­traits en pei­gnant en paral­lèle un prin­temps idéal par son beau temps.

Aubé­pines, poi­riers, ceri­siers, pom­miers en fleurs feront l’objet de la pro­chaine expo­si­tion dans la gale­rie de la rue de Téhéran.

jean-paul gavard-perret

David Hock­ney, Por­traits, Lelong and Co, Paris, 30 avril – 27 mai 2020 , Paris.

Expo­si­tion en ligne à par­tir du jeudi 30 avril www.galerie-lelong.com