Vincent Hauuy, Survivre

Est-ce encore de l’anticipation ?

Depuis quatre ans, Flo­rian Starck, un ex-journaliste lan­ceur d’alerte sur le cli­mat et les périls engen­drés par la civi­li­sa­tion consu­mé­riste, s’est ins­tallé dans les Alpes de Haute-Savoie. Il sur­vit som­mai­re­ment dans une cabane qu’il a construite et des pro­duits d’un maigre pota­ger. Il récu­père l’eau de la conden­sa­tion.

Sur la pla­nète, les catas­trophes cli­ma­tiques s’enchaînent, l’eau potable devient rare, les émeutes et les pillages sont mon­naie courante.

Claire, la sœur de Flo­rian, ministre de l’Intérieur, le fait ame­ner près d’elle par deux agents. Leur frère aîné, Pier­rick, a dis­paru. Sous le cou­vert d’un repor­tage et de l’écriture de la bio­gra­phie d’Alejandro Perez, un magnat de l’Intelligence Arti­fi­cielle, il menait une mis­sion pour la DGSE. Elle veut que Flo­rian parte à sa recherche en deve­nant le coach d’un can­di­dat dans le jeu de télé­réa­lité orga­nisé et financé par Perez. Il devra éga­le­ment trou­ver ce que son frère avait pu décou­vrir qui a entraîné sa disparition.

Flo­rian repart pour les USA mal­gré la pro­messe faite après le décès de son épouse et de sa fille San­dra dans un oura­gan. Il est accueilli, dans le com­plexe construit spé­cia­le­ment pour le jeu, par Perez lui-même qui a entendu par­ler de lui par Pier­rick. C’est d’ailleurs ce der­nier qui avait pro­posé la can­di­da­ture de son frère à un poste de coach.

Il fait la connais­sance de Sofia Lee, la psy­chiatre enga­gée pour l’émission. Un homme veut le ren­con­trer dis­crè­te­ment pour avoir des nou­velles de son frère. Il était son amant. Mais quand Flo­rian fait connais­sance avec Zoé, la can­di­date qu’il doit mana­ger, il s’interroge sur les fina­li­tés de plus en plus bru­meuses, obs­cures, de l’émission. Et très vite cela dérape…

Ce roman, qui est aussi un thril­ler, pro­pose une anti­ci­pa­tion à court terme, le cœur du récit se situant en 2035. Cepen­dant, cela fait déjà quatre ans que le héros s’est éloi­gné d’une civi­li­sa­tion en crise, rava­gée.

L’intrigue fonc­tionne comme une méca­nique bien hui­lée où tout s’enchaîne sans à-coups, en cohé­rence. Le roman­cier livre un récit très maî­trisé dans les péri­pé­ties, dans l’animation et l’évolution du groupe des pro­ta­go­nistes. Il n’est pas avare de coups de théâtre et de rebon­dis­se­ments, ceux-ci ame­nés avec une belle vir­tuo­sité. C’est pre­nant, addic­tif, d’autant que l’on res­sent un tra­vail cer­tain de docu­men­ta­tion sur les thèmes abordés.

Il donne une belle pro­jec­tion sur les condi­tions cli­ma­tiques avec l’élévation des tem­pé­ra­tures, la mul­ti­pli­ca­tion des cyclones, tem­pêtes et oura­gans, la raré­fac­tion de l’eau potable. Il met en scène les effets sur la popu­la­tion, sur la décons­truc­tion d’une civi­li­sa­tion consu­mé­riste, avec les troubles sociaux de ceux qui ont tout perdu, sur les réfu­giés cli­ma­tiques, sur les bandes de pillards qui ne manquent pas de se consti­tuer.

Paral­lè­le­ment à la col­lap­so­lo­gie, le roman­cier aborde la ques­tion des Intel­li­gences Arti­fi­cielles de plus en plus per­for­mantes, des robots de plus en plus per­fec­tion­nés et des androïdes qui sortent peu à peu du domaine de la science-fiction.

Il mixe le tout avec un jeu de télé-réalité appelé Sur­vivre où il place suf­fi­sam­ment de zones d’ombre pour atti­rer et mobi­li­ser l’attention. Avec son héros comme coach d’une can­di­date, il fait décou­vrir une par­tie de l’envers du décor de belle manière.

Il évoque Le mini­mum de Mun­der avec aga­ce­ment, fait état du test de Turing décrit dès 1950 dans la publi­ca­tion Com­pu­ting Machi­nery and Intel­li­gence. L’humour n’est pas absent avec les rela­tions entre le coach et la can­di­date, ou lorsque Flo­rian se retrouve à conver­ser avec Chloé, une IA, et qu’il pré­sente des excuses à un pro­gramme infor­ma­tique tant l’empathie est grande.

Vincent Hauuy, qui s’est illus­tré dans le thril­ler, pro­pose avec ce nou­veau roman une pros­pec­tive hal­lu­ci­nante, une belle réus­site tant pour le récit que pour la variété et l’abondance de ses composantes.

serge per­raud

Vincent Hauuy, Sur­vivre, Hugo, coll. “Thril­ler”, mars 2020, 432 p. – 19,95 €.

ver­sion numé­rique EPUB3 - 4,99 €.